El Gobierno de Canarias prepara 32 aulas nuevas de 0 a 3 años con 507 plazas para llegar a casi 4.000 el próximo curso

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha anunciado este martes que su departamento prepara para el próximo curso escolar la creación de 32 aulas nuevas del ciclo de cero a tres años de tal forma que la oferta en todo el archipiélago se acercará a las 4.000 plazas.

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria ha detallado que el archipiélago cierra este curso con 207 aulas y 3.378 plazas repartidas por 173 centros educativos de las ocho islas con una media de 16 alumnos por aula.

Solo en este último curso, ha comentado, se han habilitado 78 nuevas aulas con un total de 1.149 plazas.

Suárez ha destacado que la Consejería está creando plazas "rápido y con eficacia" a lo que suma el 'bono infantil', que ya provenía de la pasada legislatura --con 600.000 euros--, pero ahora se ha dotado con una partida de cinco millones de euros.

El consejero ha comentado que estos fondos sirven para rebajar la cuota que las familias pagan en otros centros porque no disponen de uno público cerca de su casa, medida que ha beneficiado a unas 2.000 familias en este curso escolar.

Concretamente ha apuntado que se subvenciona el 100% de la cuota del tramo de cero a un año y el 89% en los tramos de uno a dos y de dos a tres, "que es donde la factura aprieta más a las economías familiares", ha comentado.

Según Suárez, "con esta ayuda no elegimos por las familias ni empujamos a nadie hacia un modelo u otro, quien tiene una plaza pública cerca la utiliza de forma gratuita y quien prefiere o necesita otro centro cuenta con nuestra ayuda para pagarlo, lo que hacemos es respetar la decisión de cada familia y quitarle el peso económico que supone".

Igualmente ha comentado que hay otra línea de ayudas para los ayuntamientos titulares de escuelas de educación infantil con el fin de que cubran gastos corrientes.

El consejero ha defendido que se lleva a cabo la "mayor expansión" del ciclo de 0 a 3 años que ha vivido Canarias y que se va a mantener aunque vayan finalizando los fondos europeos, pues se trata de llegar a las zonas donde es más necesario el servicio.

Javier Nieto (Vox) ha instado al consejero a "cuidar" este servicio de cero a tres años para no crear "un problema social importante" si se agrava el descenso de la natalidad, y le ha pedido que en la negociación de los presupuestos autonómicos del próximo año capte la mayor cantidad de recursos posible.