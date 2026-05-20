El Gobierno de Canarias prevé aprobar el espacio protegido de Cumbre Vieja (La Palma) "antes" de finalizar el año

Archivo - A información pública el anteproyecto de ley que incluye la colada del Tajogaite en el Parque de Cumbre Vieja (La Palma) - CONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno prevé aprobar la zona protegida en el entorno del volcán del 'Tajogaite' "antes" de finalizar el año. El documento, que salío en febrero a exposición pública, recabó 51 alegaciones.

Así lo ha avanzado este miércoles el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, durante una comisión parlamentaria y tras haber sido preguntado por el Grupo Parlamentario Socialista, a través de la diputada Alicia Vanoostende, sobre esta cuestión.

Vanoostende ha mostrado su "preocupación" por los "tiempos" en los que pueda verse retrasada la aprobación del documento, que ya salió a exposición pública y que aún tiene pendiente dar respuesta a las alegaciones presentadas. "Estimaban que se aprobaría por el Parlamento a finales de este año. Me parece un plazo muy optimista".

La parlamentaria socialista ha recordado al Ejecutivo que, una vez se dé luz verde a la delimitación de los terrenos protegidos en el entorno del volcán, quedará que el Cabildo modifique el Plan Rector de Uso y Gestión de Cumbre Vieja, un documento que data de 2001, que es "bastante restrictivo", y cuya moficicación "puede durar años".

"Han pasado cinco años de la erupción. Para los vecinos que tenían viviendas en la zona el tiempo se ha detenido. No tienen certezas sobre lo que podrán hacer con sus parcelas", ha señalado la socialista, que ha cuestionado al consejero, además, se si ha avanzado en el compromiso de compensar económicamente a los vecinos, ya que el suelo dejará de ser rústico y pasará a estar protegido.

El consejero ha subrayado la "sensibilidad" en el sentido medioambiental y social con el que el Ejecutivo quiere abordar este procedimiento, que busca "resolverlo de forma tranquila y sosegada" y que, en se sentido, "lo que se haga, se haga con seguridad jurídica".

Ha recordado que fue el pasado mes de febrero cuando el documento que recoge la delimitación de la zona protegida salió a exposición pública. Culminado el plazo, se recabaron un total de 51 alegaciones, que se trabajan en responder de forma individual. "Estamos intentando tomar las decisiones más correctas", ha incidido el consejero.

BÚSQUEDA DE UN 'EQUILIBRIO'

Miranda ha subrayado que el trabajo en torno a la protección de este espacio tras la erupción del 'Tajogaite' "no está siendo fácil", ya que se está tratando de buscar "un equilibrio" entre el interés de los ciudadanos y la protección del espacio, y proporcionar "un marco claro y estable" a la hora de promover la futura delimitación.

"Actuamos con rigor técnico, apoyándonos en criterios científicos, jurídicos y territoriales", ha agregado Miranda, que ha puntualizado que, respondidas las alegaciones, el siguiente paso será recabar el informe perceptivo de los servicios jurídicos del Gobierno regional.

Una vez se tenga el visto bueno de los servicios jurídicos, que garantizaría su viabilidad frente a la normativa, se elevará a Consejo de Gobierno y, luego, a Consejo Consultivo para que sea aprobado definitivamente en el Parlamento antes de finalizar 2026.