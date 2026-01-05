El Gobierno de Canarias resalta que la CCAA cierra 2025 con el 2º dato de paro más bajo de la serie histórica

Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias ha resaltado que la Comunidad Autónoma ha cerrado el pasado año 2025 con el segundo dato de paro más bajo de toda la serie histórica.

Así lo ha señalado en un comunicado tras publicarse este lunes que la tasa de desempleo en las islas se situó en diciembre en 146.293 personas, una disminución de 10.051 desempleados respecto al cierre del año anterior.

Al respecto, la consejera del área, Jéssica de León, ha resaltado que el archipiélago ha venido consolidando la tendencia de recuperación económica y generación de empleo constante a lo largo de 2025.

"Sin ninguna duda, nos encontramos ante una excelente noticia para las familias canarias. Habernos situado en las segundas mejores cifras del paro de nuestra historia reciente demuestra la eficacia de las políticas de empleo que hemos implementado a lo largo de esta legislatura", aseguró.