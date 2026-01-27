El Gobierno de Canarias resalta el "récord histórico" de empleo con más de un millón de ocupados en las islas

La viceconsejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Isabel León - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha resaltado el "récord histórico" de empleo con más de un millón de ocupados en las islas que refleja la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha explicado que el mercado laboral cerró el cuarto trimestre de 2025 con 1.043.600 personas ocupadas tras sumar 35.700 nuevos trabajadores en apenas tres meses.

Al respecto, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, señaló que "son datos positivos que indican que el mercado de trabajo está comportándose bien" y subrayó que, "seguimos teniendo retos, colectivos por los que trabajar, pero nunca había habido en las islas tantas personas activas".

Por su parte, indicó que Canarias también lidera el crecimiento del empleo en España, con un aumento del 3,55% frente al 0,34% del conjunto nacional.

De los 76.200 ocupados creados entre octubre y diciembre, 35.700 corresponden a Canarias, prácticamente la mitad del empleo creado a nivel nacional. "Seguimos trabajando de la mano de las empresas y trabajadores para que Canarias siga avanzando", apuntó.

En términos interanuales, Canarias suma 19.900 personas ocupadas más que hace un año. Pese al descenso trimestral, en comparación con el cierre de 2024, la comunidad autónoma registró 12.500 parados más, aunque con una población activa menor.

Sin embargo, la población activa en Canarias aumentó en el último trimestre de 2025 en 14.400 personas, lo que supone un incremento del 1,22%, y en el último año el crecimiento alcanza las 32.400 personas. "Continuaremos trabajando y apostando por políticas de empleo que sigan poniendo en el centro a las personas y sigan generando oportunidades en Canarias", concluyó León.