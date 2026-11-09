El Gobierno de Canarias ultima los primeros 68 millones del superávit para apuntalar la recuperación de La Palma

Archivo - Afectados por el volcán piden un reparto "justo" de las ayudas y que no haya damnificados "de primera y de segunda" - ASOCIACIÓN TIERRA BONITA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias recibirá en los próximos días los primeros 68 millones de euros de los 100 del superávit canario que se destinarán a la recuperación de La Palma, según se ha aprobado en el Consejo de Gobierno de este lunes.

"Con esta aportación seguiremos cubriendo las necesidades pendientes de las personas y entidades afectadas por el volcán. Los 100 millones del superávit canario permitirán abonar las cenizas, el PEPAC y seguir pagando las segundas viviendas y otras edificaciones. También permitirán seguir apoyando al Cabildo y a los ayuntamientos en la recuperación de infraestructuras, entre otras cosas", detalla la consejera de Presidencia, Lady Barreto, en una nota.

En 2025 la Consejería de Hacienda hizo también esta gestión para aportar a la Consejería de Presidencia otros 100 millones de euros del superávit canario para la reconstrucción del Valle de Aridane, con acuerdo del Consejo de Gobierno.

El plan de compensaciones por el valor de lo perdido estaba previsto, inicialmente, que se dotara con 200 millones del Gobierno de Canarias y 400 millones del Gobierno de España a lo largo de cuatro años (2024 a 2027).

A día de hoy, sin embargo, el Gobierno de Canarias, debido al incumplimiento del Estado, ha aportado ya 350 millones, a los que sumará 50 más en el año 2027, lo que hace un total de 400 millones en cuatro años, mientras que el Gobierno de España solo ha transferido los 100 millones de 2023.