El Gobierno canario abona al sector primario de las islas 32,8 millones en ayudas del PEPAC

Comité de seguimiento de las ayudas del PEPAC en la isla de El Hierro - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

El Hierro acoge un Comité de Seguimiento de este programa de ayudas

VALVERDE (EL HIERRO), 20 (EUROPA PRESS)

El Gobierno canario ha abonado hasta ahora 32,8 millones en subvenciones al sector primario y a las zonas rurales en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027.

Así se ha puesto de manifiesto este miércoles en la octava reunión del Comité de Seguimiento de este programa de ayudas europeo, que ha tenido lugar en Valverde, en la isla de El Hierro, según ha informado la Consejería de Agricultura en una nota de prensa.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, el presidente del Cabildo insular, Alpidio Armas, y el alcalde de Valverde, Carlos Brito, han inagurado este miércoles el encuentro que, durante tres jornadas, permitirá evaluar el desarrollo de este plan cofinanciado por la UE, el Ejecutivo canario y el Estado.

Estuvieron acompañados en la mesa por la representante de la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Clara Romo Domenech; el subdirector general de Sectores Especiales del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), Luis Aguado; el viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García; la funcionaria de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Inés Pacheco; el funcionario de la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea, Ángel Faulder Huerta; y el jefe de servicio de la Autoridad de Gestión del FEADER, Ricardo González.

Durante su intervención, el titular del departamento ha destacado que el PEPAC es uno de los principales instrumentos comunitarios de apoyo al sector agrario y pesquero de las islas, y una herramienta "clave" para promover la competitividad, modernización y sostenibilidad del sector primario e impulsar las zonas rurales.

Ha explicado que la celebración de este Comité responde "a la necesidad" de realizar una monitorización continua del programa para asegurar su buen funcionamiento y eficacia, y a la voluntad de "acercar a Europa y al Ministerio la realidad productiva de una isla no capitalina", marcada por la doble insularidad, con el propósito de que sus técnicos puedan conocer de primera mano las condiciones en las que trabajan agricultores y ganaderos de El Hierro.

"Muchas veces se regula pensando en grandes explotaciones, en empresas con departamentos técnicos y jurídicos, y no en fincas pequeñas, familiares o de autónomos, como en el caso de Canarias, que se encuentran en la situación de tener que dedicar más tiempo a la gestión administrativa que a producir", ha puntualizado.

Quintero ha subrayado el alto grado de ejecución del anterior programa de ayudas, el PDR, "que cerró 2025 con un 97% de presupuesto ejecutado (que se traduce en 232 millones de euros)", un nivel que sería "muy positivo y superior a la media europea". Ha aludido a la necesidad de que el actual programa cuente con una mayor capacidad de adaptarse de forma ágil a las situaciones sobrevenidas con el fin de atender las necesidades del sector en un contexto sociopolítico cambiante. "Más flexibilidad y menos burocracia", ha señalado.

En este sentido, ha recordado las distintas modificaciones introducidas por el Ejecutivo en líneas estratégicas de este plan en la presente legislatura, como las subvenciones a jóvenes agricultores y ganaderos, modernización de explotaciones o agroambientales.

Asimismo, ha defendido que la política europea debe contar con mecanismos "más ágiles" para responder a situaciones sobrevenidas, como el incremento de los costes de transporte o de la alimentación animal, "consecuencia de conflictos internacionales", y ha solicitado instrumentos económicos y fiscales que permitan compensar esos sobrecostes y aliviar la presión sobre el sector, porque "afectan directamente a la rentabilidad de nuestras explotaciones".

EJECUCIÓN PEPAC

El Comité analizó también la ejecución global del PEPAC en Canarias, que cuenta con un presupuesto total de 125,2 millones de euros para el periodo 2023-2027. De esta cuantía, ya se han comprometido 52,5 millones, lo que representa el 41,95% del total, mientras que los pagos materializados ascienden a 32,8 millones, equivalentes al 26,18% de ejecución.

Estos fondos corresponden a ocho intervenciones principales convocadas entre 2023 y 2026, entre ellas, las ayudas LEADER para el desarrollo, diversificación económica y empleo en zonas rurales, así como líneas destinadas a modernización de explotaciones, la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, regadíos de iniciativa privada, a la transformación agroalimentaria, la adopción de compromisos agroambientales o regímenes de calidad, entre otras.

Durante dos jornadas, las personas participantes en las reuniones del Comité realizarán visitas técnicas dirigidas a conocer sobre el terreno proyectos financiados en el marco de este programa comunitario vinculados a la gestión del agua, la innovación agraria y el desarrollo rural.

Esta tarde visitarán la explotación Frutas del Hierro SAT, con 10,5 hectáreas dedicadas a la piña tropical, la finca de Damián Demisca, con tres hectáreas destinadas al mismo cultivo; y las instalaciones de Javier Carballo Pérez, joven agricultor dedicado principalmente al cultivo de fresa al aire libre. Todas estas explotaciones han sido beneficiarias de ayudas a inversiones en modernización y mejora de explotaciones agrarias.

La jornada concluirá con una visita a la Balsa Valle del Golfo, donde se presentarán las actuaciones de mejora financiadas a través del PDR en la línea de ayuda de inversiones en regadíos.

AGENDA DE MAÑANA

Mañana continuarán las visitas en la Cooperativa Insular del Campo de Frontera, la Dehesa Comunal y El Cres, espacios en los que se han llevado a cabo actuaciones de gestión sostenible de pastos y lucha contra la erosión en el marco del PEPAC.

También conocerán la explotación de M.ª Encarnación Ramírez Ramírez, ganadera ecológica con 100 cabezas de oveja canaria, y la explotación de ganado vacuno de producción ecológica de Francisco y Héctor Febles, que han sido beneficiarias de las subvenciones para la adopción de compromisos agroambientales.

La agenda incluirá además la visita a secaderos tradicionales de higos y a la publiteca y espacio de ocio del Ayuntamiento de El Pinar, iniciativas subvencionadas a través del PDR. La delegación visitará la Bodega El Mirador de Adra y Gorona del Viento El Hierro, referente en producción de energía renovable mediante la integración de energía eólica e hidráulica en el sistema eléctrico insular.