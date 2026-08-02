El Gobierno canario activa la alerta máxima por incendios forestales en Gran Canaria a partir de este lunes

Alerta máxima por incendios forestales en Gran Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y en aplicación del Decreto 60/2014, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA), ha actualizado la situación activando la alerta máxima en la isla de Gran Canaria a partir de las 11.00 horas de este lunes, 3 de agosto.

En concreto, la activación de la alerta máxima en Gran Canaria por incendios forestales afectará a partir de la cota 400, mientras que el resto de las islas permanecen en alerta, según ha informado el Gobierno canario en nota de prensa.

Esta actualización se produce ante el episodio de altas temperaturas de varios días de duración, con una incidencia mayor especialmente en Gran Canaria, donde afectará especialmente a la cuenca de Tejeda y a medianías del sureste y oeste, pudiendo localmente superar los 40 ºC.

En cuanto a la isla de Tenerife también afectara a medianías, así como a zonas orientadas al sudeste del Área Metropolitana y localmente a zonas costeras.

El episodio de altas temperaturas vendrá acompañado de una inversión térmica baja, situada inicialmente en torno a los 400 metros en Gran Canaria, así como entre los 500 y 700 metros en las islas occidentales, con tendencia a descender progresivamente.

La situación favorecerá un ambiente cálido y seco en medianías y zonas altas. Además la entrada de aire africano podrá ir acompañada de calima débil sin que inicialmente se prevean concentraciones significativas de polvo en superficie.

Esta configuración favorecerá el establecimiento de una masa de aire cálido y seco sobre las medianías y zonas forestales, con humedades relativas inferiores al 30% por encima de la inversión.

También predominará el viento del nordeste (alisio) de intensidad moderada, con intervalos localmente fuertes y aceleraciones en zonas expuestas y canales interinsulares; este parámetro continuará siendo objeto de seguimiento por su posible incidencia en la propagación de incendios forestales.

Así señalan que los distintos productos meteorológicos analizados muestran un incremento progresivo del riesgo de incendio forestal durante los próximos días, especialmente este lunes. Por todo ello, la situación será objeto de seguimiento permanente, pudiendo actualizarse el ámbito territorial de la alerta máxima INFOCA en función de la evolución de las predicciones meteorológicas y de los índices de riesgo de AEMET y del Gobierno de Canarias.