Gobierno canario activa la prealerta por vientos este domingo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria

Prealerta por viento - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, con base en la predicción de AEMET y/o de otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos PFMA (Decreto 18/2014, de 20 de marzo), ha declarado la situación de prealerta por viento, a partir de las 06.00 horas de este domingo, 29 de marzo, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.

En concreto, la prealerta estará activada en las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria por viento fuerte y persistente del nordeste, con rachas que podrán alcanzar y superar los 80 kilómetros por hora, según ha informado el Ejecutivo regional en nota de prensa.

El viento se prevé que afecte especialmente a las zonas altas y vertientes del sureste y oeste-noroeste de la isla de El Hierro; en La Palma a las cumbres y al municipio de El Paso, así como a las vertientes sureste y oeste-noroeste; en La Gomera a las cumbres de la isla, así como a las vertientes sureste y oeste noroeste; en Tenerife, con especial afectación en toda la vertiente sureste, así como al sector a sotavento de El Teide, en las cumbres del oeste de Las Cañadas; y en Gran Canaria en las cumbres y otras zonas altas del noroeste y sureste.

Por ello, insta a la población a seguir los consejos de autoprotección de la Dirección General de Emergencias.