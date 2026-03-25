El Gobierno canario actualiza la situación y pasa a emergencia por riesgo de inundaciones en Tenerife

Carretera cortada a la altura del Barranco de Fataga durante el paso de la borrasca Therese, a 24 de marzo de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha actualizado este martes por la noche la situación y pasa a emergencia de nivel autonómico por riesgo de inundaciones pluviales en Tenerife, mientras permanece en este mismo nivel Gran Canaria y en alerta El Hierro, La Palma y La Gomera.

Según informa la Dirección General de Emergencias, desde la mañana del miércoles se esperan precipitaciones que pueden ser intensas y persistentes en La Palma, pero sobre todo en el norte de la isla de Tenerife, y en el este y sur de Gran Canaria.

Allí, está previsto que también haya por la noche lluvias intensas y persistentes "sobre un terreno que ya está muy saturado de agua, con desbordes de presas en la isla de Gran Canaria, e inundaciones significativas dispersas y especialmente intensas en las islas de Tenerife y Gran Canaria".

En estas dos islas se están registrando acumulados importantes en 12 horas, especialmente en la zona de Tacoronte y del norte de Tenerife.

Además, se prevén precipitaciones intensas en la isla de La Palma, especialmente en el norte y el este.

CLAVIJO, "EN COORDINACIÓN PERMANENTE"

La Dirección General de Emergencias de Canarias ya había declarado este martes la situación de emergencia por riesgo de inundaciones pluviales en Gran Canaria debido al paso de la borrasca 'Therese'.

"Tenerife también ha solicitado pasar a nivel 2 ante la evolución de la borrasca", ha confirmado a las 22.54 horas el presidente de Canarias Fernando Clavijo.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, ha pedido precaución y ha informado de que el Gobierno autonómico mantiene "todos los recursos activados" y está "en coordinación permanente" para dar respuesta a la situación.

Además, ha indicado que la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, "se ha interesado por la evolución del temporal en las islas".

"En estos momentos, lo más importante es proteger a las personas. Les pedimos responsabilidad y prudencia: eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia y de las fuentes oficiales", ha agregado en otro mensaje.