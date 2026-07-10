Gobierno canario avisa de que la culebra real "no está erradicada" en Gran Canaria y trabaja para que no salte de isla

Archivo - La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha advertido este viernes de que la culebra real de California "no está erradicada" y se trabaja especialmente en evitar el "salto" a otras islas.

En respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria ha comentado que en 2017 "se encendieron todas las alarmas" por lo que el Ejecutivo, en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria, lanzó un plan de acción que duró hasta 2022 y "funcionó".

Ahora, ha señalado, la Consejería de Transición Ecológica "continúa con el servicio de biodiversidad en esta labor" ya que habría un "problema" si la culebra sale de Gran Canaria y se expande por todo el archipiélago.

La consejera ha dicho que también se han sumado agentes del Grupo de Medio Ambiente (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria, unidades caninas de Gesplan y de transporte, y el año pasado, por ejemplo, se hicieron nueve actuaciones en Agaete y Gáldar y no se encontró ningún ejemplar --en las de este año tampoco--.

Mónica Muñoz (PP) ha comentado que la culebra californiana es una "amenaza silenciosa" que pone en riesgo a "especies únicas" de la identidad natural de Canarias y defendido que "siempre resulta más barato, más eficaz y más inteligente prevenir que lamentar".

Ha admitido que la batalla que se libra en Gran Canaria "es compleja" porque los expertos reconocen que la especie se encuentra asentada en distintos núcleos de población y que su erradicación "es cada vez más difícil".

Ha relatado que la especie se introdujo a finales de los años 90 en la isla y "nadie imaginaba que terminaría convirtiéndose en uno de los mayores desafíos para la conservación de la biodiversidad en Gran Canaria".

Desde entonces ha indicado que un problema que en principio "podía parecer localizado" ha terminado por extenderse progresivamente hasta generar "importantes consecuencias" sobre el patrimonio.

En esa línea ha comentado que la experiencia "deja una enseñanza muy clara" ya que "cuando una especie invasora consigue establecerse en el territorio, cada año que pasa hace más difícil y más costosa su contención".

De hecho, ha señalado que pese a que se han capturado "decenas de miles de ejemplares" aún hay que enfrentarse a un desafío de "enorme magnitud" porque hay un "grave impacto" sobre el lagarto gigante de Gran Canaria o el perenquén, "llegando incluso a provocar la práctica desaparición de esas especies en algunas de las zonas invadidas".

Por eso, ha destacado, "evitar que el problema se extienda al resto del archipiélago se ha convertido en una prioridad estratégica, porque si la experiencia de Gran Canaria nos ha enseñado algo es que cuando una especie invasora logra establecerse el coste económico y humano se multiplica".

Por ello ha valorado la puesta en marcha de un dispositivo de vigilancia a los puertos canarios porque demuestra que las administraciones pueden actuar de forma coordinada.