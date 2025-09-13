El Gobierno canario concede 543.000 euros en ayudas POSEI a la producción de miel de raza autóctona de abeja negra

El Gobierno de Canarias concede 543.000 euros en ayudas POSEI a la producción de miel de raza autóctona de abeja negra - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario ha publicado la resolución de concesión provisional de 543.463,7 euros en ayudas a la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra, financiadas con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y en relación a la Acción III.10 del Programa Comunitario de Apoyo a las Producciones Agrarias de Canarias (POSEI).

Esta línea de apoyo tiene como objetivo mantener el censo de esta raza autóctona y evitar su posible desaparición en favor de otras más rentables para los apicultores. En concreto, en esta campaña, un total de 814 solicitantes adscritos a nueve Asociaciones de Apicultores se han acogido a estos fondos con los que se apoya la producción de un total de 21.000 colmenas, según ha indicado el departamento regional en una nota.

Esta raza se caracteriza por su color oscuro, su gran mansedumbre y la gran adaptación al medio canario, así como por un destacado comportamiento higiénico, lo cual se traduce en una menor incidencia de enfermedades en la práctica apícola. Esta variedad es considerada una abeja rústica adaptada a las condiciones bioclimáticas del Archipiélago, con producciones medias de 20 a 25 kilos por colmena y año.

Puntualiza el Gobierno regional que para acceder a estas ayudas, los apicultores y apicultoras, agrupados en las distintas asociaciones solicitantes, deben ser titulares de una explotación correctamente inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas de la Comunidad Autónoma de Canarias (REGA).

Además, sus colmenas deben estar identificadas en sitio visible con una marca indeleble y legible en la que conste el código asignado a la instalación apícola a la que pertenece. Las personas solicitantes, recogidas en el resumen de ayudas destinadas a cada asociación que figura en Anexo I de la Resolución, disponen hasta el 17 de septiembre para presentar las alegaciones y aportar los documentos o justificaciones que estimen pertinentes.