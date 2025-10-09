El Gobierno canario concede 90.000 euros a la Asociación 'Sin Suela' para reforzar la prevención de incendios forestales

SANTA CRUZ DE LA PALMA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha concedido una subvención por valor de 90.000 euros a la Asociación de Voluntarios Medioambientales "Sin Suela", con sede en Tijarafe (La Palma), con el objetivo de "reforzar" su labor de prevención y sensibilización frente a los incendios forestales.

Asimismo, se prevé que esta ayuda permita a la asociación adquirir una biotrituradora profesional y una pick-up 4x4 equipada con un kit de extinción de alta presión, así como espacio para el traslado de herramientas y personal, según precisa la Consejería en una nota.

Según el Ejecutivo, esta dotación mejorará significativamente su capacidad de actuación en labores selvícolas, de limpieza y de eliminación de vegetación, especialmente en zonas de interfaz urbano-forestal, donde el riesgo de incendio se incrementa notablemente a causa de su cercanía a núcleos de población.

El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha subrayado la importancia de este tipo de acciones preventivas, destacando cómo la realidad del cambio climático nos obliga a intensificar los esfuerzos en prevención y concienciación. "Cada verano es más caluroso que el anterior, las olas de calor son más largas y frecuentes, y las condiciones para la propagación del fuego son cada vez más extremas. En este contexto, el trabajo de asociaciones como 'Sin Suela' es fundamental", ha dicho.

RECONOCIMIENTO AL VOLUNTARIADO

De este modo, ha advertido el consejero, la prevención no se limita a limpiar el monte, ya que "implica educar, movilizar y crear conciencia" en la ciudadanía sobre el riesgo real que suponen los incendios forestales, especialmente en entornos rurales y en zonas de transición entre los espacios naturales y los núcleos urbanos.

Según expuso Zapata, esta subvención reconoce el papel del voluntariado ambiental en la conservación de los ecosistemas y la seguridad de la población. En ese sentido, añade, la labor de la asociación 'Sin Suela' ha sido "clave" para promover buenas prácticas de autoprotección en viviendas situadas en zonas vulnerables, así como en la reducción del riesgo mediante la ordenación estructural de la vegetación y la correcta gestión de los residuos forestales.