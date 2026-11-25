Archivo - Un cayuco junto a una embarcación de Salvamento Marítimo en el puerto de La Restinga - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha declarado la emergencia por la situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad en El Hierro desde las 15:00 horas de este miércoles a causa de la llegada "masiva" de personas migrantes por vía marítima a la isla más occidental del Archipiélago.

A través de la Dirección General de Emergencias, la decisión se adopta de acuerdo con la actual situación y en aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), según ha informado el departamento regional en una nota.

Advierte el Ejecutivo regional que la afluencia masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima a la isla herreña genera en la actualidad una situación excepcional que puede requerir el refuerzo de los dispositivos sanitarios, sociales y de seguridad, así como de los servicios de atención a la población.

MARCO DE COORDINACIÓN

Asimismo, la activación del Plateca con emergencia nivel 2 pretende establecer un marco de coordinación y apoyo a las administraciones y organismos competentes, que permita movilizar los recursos autonómicos de protección civil y atención de emergencias necesarios.

En concreto, se coordinará con el Cabildo de El Hierro, los ayuntamientos y las administraciones competentes la posible habilitación de espacios de atención y acogida temporal, así como la movilización de medios sanitarios, asistenciales, logísticos y de protección civil para garantizar la atención y seguridad de las personas mientras continúa la declaración.

Además, puntualizan, la activación se mantendrá mientras persista este escenario excepcional y puedan requerirse recursos extraordinarios de apoyo, adecuando en cada momento la movilización de medios a las necesidades identificadas y a las solicitudes de los organismos competentes.