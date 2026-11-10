El Gobierno canario declarará la alerta por lluvias intensas en La Palma en la madrugada de este miércoles

Archivo - Lluvias asociadas al paso de la borrasca 'Therese' por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, declarará la alerta por lluvia en La Palma a partir de las 03:00 horas de este miércoles, 11 de noviembre.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

En paralelo, las islas de El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote estarán situación de prealerta.

Asimismo, se prevé el paso de un episodio de precipitaciones localmente fuertes y persistentes, asociado al paso de la borrasca de alto impacto 'Charles' por el entorno de Canarias.

Las precipitaciones comenzarán en la madrugada del miércoles, afectando inicialmente a La Palma, y podrán extenderse progresivamente hacia el resto de las islas durante la jornada, con diferencias en su distribución, intensidad y horario de aparición.

En La Palma se esperan las precipitaciones más intensas y persistentes del episodio, con acumulados que podrán alcanzar o superar los 30 milímetros en una hora y los 60 milímetros en doce horas.

Por su parte, en las islas de El Hierro, La Gomera y Tenerife se prevén precipitaciones que podrán alcanzar los 20 milímetros en una hora. Mientras, en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote podrán registrarse precipitaciones que alcancen localmente los 15 milímetros en una hora, con incertidumbre respecto a su distribución espacial y evolución durante la jornada.

Las precipitaciones podrán presentar importantes diferencias en su distribución e intensidad, especialmente por el desplazamiento del sistema frontal y su interacción con el relieve insular.

Asimismo, no se descartan chubascos localmente intensos en periodos cortos de tiempo, que podrían ocasionar acumulaciones de agua, escorrentías superficiales y arrastres en barrancos y zonas de drenaje insuficiente.