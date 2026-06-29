El Gobierno canario destina 2,5 millones en tarjetas prepago para la alimentación de más de 10.000 escolares en verano

Comedor escolar - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha concedido 2,5 millones de euros en tarjetas prepago para alimentar a 10.239 escolares durante los meses de verano, periodo en el que los comedores no prestan servicio debido al cierre vacacional de los colegios.

Las tarjetas, que se cargan automáticamente los días 1 de julio y de agosto por un total de 240 euros --120 por mes--, solo son válidas en establecimientos dedicados a la venta de productos de alimentación.

De hecho, si se intentan usar en establecimientos que no sean de alimentación, no pasan por el datáfono, recoge una nota del Ejecutivo.

Concretamente se trata de tarjetas nominativas con un código asociado solo al alumnado de cuota cero certificado durante el curso escolar vigente, y se entregan (en la última semana de junio) al padre, madre, tutor o tutora legal del menor beneficiario.

Además, las familias han de guardar las facturas de las compras, según las instrucciones que, junto con la información y los teléfonos de contacto para posibles incidencias, les comunican las direcciones de los centros en el momento de la entrega.

"Con la entrega de estas tarjetas durante estos últimos días de junio, seguimos apoyando, también durante las vacaciones, al alumnado en situación de vulnerabilidad que es usuario del programa de los desayunos escolares y cuota cero en los comedores de los centros educativos de las islas", explica el director general de Administración de Centros, Escolarización y Servicios Complementarios, David Crego.