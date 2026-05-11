EL Gobierno canario estudiará si recurrirá ante los tribunales la autorización del fondeo 'Mv Hondius'

Archivo - El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, comparece ante los medios de comunicación - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias estudia si recurrirá a los tribunales la autorización del Gobierno de España, a través de la Marina mercante, del fondeo en aguas canarias del 'Mv Hondius', afectado por un brote de hantavirus.

Así lo ha señalado en una entrevista ofrecida a 'Radio Club Tenerife' el presidente regional, Fernando Clavijo, que ha reiterado la oposición del Gobierno regional a que el buque llegase a aguas Canarias: "Entendíamos que esto es un crucero, de lujo, con una bandera de Países Bajos, (...). Siempre mantuvimos que se tenía que ir a Países Bajos. Era responsabilidad del armador y de Países Bajos, en ningún caso de España".

Asimismo, y ante un cambio de los planes inicialmente pactados junto al Gobierno central, el Gobierno de Canarias ordenó a última hora del pasado sábado a la Autoridad Portuaria no autorizar el fondeo del Hondius en el Puerto de Granadilla, una decisión que el Ministerio de Fomento atajó, una hora después, decretando el fondeo.

"Esa petición (la de que Países Bajos, país bandera, se hiciese cargo del buque) fue desoída por el Gobierno de España, y por lo tanto, cuando se toma la decisión de que por parte del Gobierno de España que venga a Canarias, el Gobierno de Canarias lo que en todo momento ha pretendido es garantizar las mejores medidas de seguridad para que se produzca, en este caso, la evacuación", ha añadido el jefe del Ejecutivo regional.

A juicio de Clavijo, otra de las peticiones "desoídas" por el Estado habría sido la negativa a realizar test de antígenos días "antes" de la evacuación, que el buque estuviese "el menor tiempo posible" fondeando en en el puerto --"había riesgos de comprometer la sanidad canaria"--, y que, en caso de que la capacidad aérea no estuviese a tiempo, que Países Bajos o España asumiese la responsabidad del traslado de pasajeros.

"Fueron las tres cuestiones que no fueron atendidas por el Estado, y por lo tanto nosotros lo que hemos hecho es, obviamente, dejar que el Gobierno de España coordine y haga todo, y ponernos donde nos ha tocado poner, que es en el Servicio Canario de Salud, con un hospital de campaña en Granadilla", ha añadido el presidente regional, que ha avanzado que el Ejecutivo estudiará si recurrirá a la justicia la autorización de este fondeo.

"Si se invaden o no competencias, lo veremos con posterioridad, porque nosotros ahora lo que estamos es arrimando el hombro y haciendo todo lo que se nos dice y atendiendo todo lo que se nos pide", ha añadido.

AFEA QUERER "RIDICULIZAR"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afeado al Gobierno estatal querer "ridiculizar" su último argumento en contra del desembarco del 'Mv Hondius', en el que mostraba su temor a que pudiera bajar algún roedor y poner en peligro la seguridad: "Han querido llevarlo a la anécdota y al meme".

Clavijo ha explicado que "había riesgos" dentro del buque, afectado por un brote de hantavirus, para la población de Canarias, y que así se lo transmitió en una conversación privada a la ministra de Sanidad, Mónica García. Además, ha añadido, el propio Ministerio, a través de una circular reconoció que es un virus transmitido principalmente "por roedores, a través de su orina, haces o saliva", y que en un informe estatal se puntualizó que habría una "remota posibilidad" de que este roedor pudiera "colinizar" el territorio.

"Es un mensaje privado, de una conversación que mantengo con la ministra, y que ellos han querido hacer público. Yo eso nunca lo hago ni lo haré. Creo que en ha concluido Fernando Clavijo.