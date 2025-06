El Gobierno canario exige al Estado más inversiones en las 'islas verdes' para evitar apagones

SANTA CRUZ DE LA PALMA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha avanzado este miércoles que ha remitido una carta al Ministerio de Transición Ecológica en la que exige inversiones para las 'islas verdes' --La Palma, La Gomera y El Hierro-- para "cerrar anillos de distribución que necesarios para tener redes más resilientes, más fuertes a la hora de poder sostener posibles apagones".

En declaraciones a los periodistas a raíz del cero energético producido en la tarde de este martes en La Palma, ha reclamado "unidad política" en el archipiélago para exigir unas inversiones que Canarias "lleva tanto tiempo esperando".

Hernández Zapata ha comentado que, según el primer análisis de Endesa, "el grupo más grande que tienen en la central de Los Guinchos, el grupo de gas, se vino abajo, y sufrió una caída que los otros tres grupos que estaban en marcha en ese momento no pudieron soportar para mantener el suministro y, por tanto, cayó en toda la isla".

No obstante, ha precisado que hay que "ahondar en la investigación" para ver "por qué" se produjo esa situación y el resto de grupos no lograron sostener el suministro. "Cuando tengamos esa información pues tomaremos medidas", ha indicado.

En ese sentido ha vuelto a afirmar que al Gobierno no le "temblará el pulso" a la hora de fijar posibles sanciones a la compañía pero que "sean efectivas" y no se anuncien "con bombo y platillo que luego no se aplican ni se ejecutan".

En ese sentido ha comentado que ya se ha modificado la ley del sector eléctrico para ampliar los plazos y adaptarlos a la ley del sector eléctrico nacional ya que "existió un error" y no se habían podido ejecutar las sanciones de los últimos apagones. "Ahora sí tendremos los plazos suficientes y lo llevaremos a cabo", ha comentado.

ANALIZAR LOS FALLOS MÁS QUE LAS SANCIONES

Además, ha insistido en que más que "hablar de sanciones, hay que hablar de seguimiento" y ver "qué ha pasado" para mejorar las redes, de ahí que Endesa haya establecido un plan de trabajo en las últimas semanas "para sustituir elementos que puedan estar dando fallos".

El consejero ha apuntado que al Gobierno no le "sorprenden" los apagones y espera también que antes de final de año esté adjudicado el concurso de renovación de las centrales térmicas ante el déficit de generación que tienen las islas de Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura con centrales obsoletas de más de 25 años.

"No es el caso de La Palma, La Palma no tiene un déficit de generación", ha afirmado, al tiempo que ha defendido la planificación llevada a cabo en la isla en los dos primeros años de legislatura como la subestación en Fuencaliente o los "pasos" dados para la línea las Breñas-Los Guinchos o la subestación de Tajuya.

"Con lo que ya está proyectado se doblan las subestaciones, se triplican las líneas de transporte y se incrementa la inversión para la mejora de las redes de distribución y que por fin se convoque un concurso de renovación de las centrales térmicas, en este caso de Los Guinchos, donde hay ya cinco propuestas de nuevos grupos presentadas y esperamos que antes de final de año sean ajustadas", ha destacado.