Gobierno canario y grupos parlamentarios, salvo Vox, piden distribuir menores migrantes entre CCAA y más coordinación

El 'Pacto Canario por la Migración' pide el despliegue de Frontex y más medios y personal para Salvamento y las fuerzas y cuerpos de seguridad



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias y todos los grupos del Parlamento --PSOE, CC, PP, NC-BC, ASG y AHI--, salvo Vox, han acordado este jueves un documento conjunto, que van a remitir al Gobierno central y a la Cortes, en el que piden hacer cambios legales para que los menores migrantes sea distribuidos de forma obligatoria entre las comunidades autónomas y que haya más coordinación para gestionar la llegada de migrantes.

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con todos los grupos, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha valorado la "generosidad" de todos los grupos por trabajar juntos para afrontar una "situación dramática, excepcional y de emergencia" y que el texto se haya cerrado casi por unanimidad.

Ha apuntado que los migrantes huyen del "hambre y la muerte" y por eso ve necesario que se fije un "mecanismo de coordinacion" que de respuesta a este fenómeno, al menos en España, dado que aún no hay una política migratoria común.

Según Clavijo, este acuerdo es un "buen síntoma, un buen camino y un buen mensaje" para lograr una "respuesta humanitaria" para los migrantes, habilitando recursos económicos y de acogida con el fin de que "Canarias no soporte en solitario la presión".

El presidente ha insistido en que "lo más urgente" es hacer modificaciones legales para que los menores se distribuyan entre las comunidades autónomas siguiendo diversos parámetros como la población, el territorio o la capacidad económica.

En esa línea ha indicado que "no es cuestión de presión" sino de que los menores deben tener sus necesidades básicas cubiertas y escolarizarse y ha puesto como ejemplo que en el último mes y medio desde El Hierro se ha trasladado a 574 menores a otras islas y según el último acuerdo estatal, ahora solo se van a derivar algo menos de 400 al resto de España.

"Eso no lo puede hacer Canarias en solitario", ha indicado, subrayando que el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, está a favor de arbitrar cambios legales.

El llamado 'Pacto Canario por la Migración' pide al Estado que recupere la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios, además de establecer un sistema de coordinación permanente y que se mejore la respuesta a la llegada de personas migrantes a las costas canarias planificando una red o estructura de acogida estable en todo el territorio del Estado, al tiempo que permita la movilidad o traslado de migrantes por el conjunto de las comunidades autónomas.

También se reclama que se dote de personal y medios materiales suficientes a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, al igual que a las unidades de Salvamar.

FONDO ESPECÍFICO DE FINANCIACIÓN

Asimismo, incluye un apartado en el que se apuesta por la creación de un fondo económico específico "para contribuir a la financiación de los servicios municipales y autonómicos que se ven afectados por la atención e integración de las personas migrantes".

En cuanto a la UE, el documento incluye un paquete de peticiones entre las que destacan "un mayor despliegue del Frontex en Canarias y la puesta en marcha de medidas efectivas para luchar contra las mafias y mejorar las condiciones de vida en los países de origen y tránsito de migrantes.

Gobierno grupos parlamentarios también solicitan a la Comisión Europea que habilite fondos y recursos extraordinarios para "atender el drama humanitario que vive" Canarias.

El Ejecutivo autonómico también se compromete a reforzar los equipos de asistencia sanitaria --en las situaciones de llegadas masivas de inmigrantes-- para asegurar una adecuada cobertura de los migrantes de manera que "suponga el menor menoscabo posible de la actividad ordinaria del Servicio Canario de la Salud y de los equipos de emergencia".

NICASIO GALVÁN: EL ACUERDO ES "TIRAR LA TOALLA"

El portavoz de Vox, Nicasio Galván --único grupo que no ha apoyado el pacto-- ha dicho que el documento supone "tirar la toalla" en la lucha contra la inmigración irregular por lo que ha pedido "cambiar de estrategia" para obtener otros resultados.

Ha dicho que ahora "mueren miles de personas" que vienen a Europa "engañadas" y con el enriquecimiento de las mafias y no ha dudado en afirmar que este fenómeno genera "empobrecimiento" tanto en los países de destino como de origen. "Todo lo que no pase por ayudar en origen no tiene sentido", ha explicado.

Galván cree que derivar migrantes es "trasladar el problema de Canarias al resto de España" y cree que hay que buscar una salida "que no sea el mar", remarcando, no obstante, que el Gobierno canario no practica la solidaridad que demanda al resto de comunidades autónomas pues Gran Canaria tiene más del 60% de menores migrantes no acompañados.

Ha insistido en que los menores "con quien mejor están es con sus padres" y no pueden estar bajo la tutela de una administración pública por lo que ha reclamado más cooperación al desarrollo con los países africanos y trabajar con los consulados "para que vengan de forma legal y ordenada" pero también "que se adapten a vivir entre los españoles".