El Gobierno canario indaga en las causas del cero energético y advierte que reclamará por posibles responsabilidades

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha solicitado información este sábado a las empresas que gestionan la red eléctrica en Lanzarote tras producirse un cero energético la pasada madrugada: "Si hay responsabilidades, las vamos a exigir".

En un comunicado, el departamento regional ha manifestado su deseo de conocer "qué falló y por qué" durante la pasada madrugada, de forma que "seguirán de cerca" los informes técnicos que se realicen y exigirán responsabilidades pertinenentes en caso de que las hubiera.

"Lo ocurrido demuestra que hay que seguir reforzando el sistema eléctrico de Canarias, y en eso estamos trabajando. Declaramos la emergencia energética a principios de mandato, y estamos invirtiendo en mejorar las redes que llevan la luz a hogares y negocios, y en baterías para almacenar energía, de forma que el sistema aguante mejor cuando surge un problema", han aseverado en una nota facilitada desde la Consejería.

El cero energético, que afectó a casi toda la isla de Lanzarote y La Graciosa, se produjo en torno a las 5.45 horas. A las 7.13 horas, el suministro estaba prácticamente recuperado. Según detallan las autoridades, el apagón habría tenido su origen en una incidencia en la red eléctrica de 66 kV de la subestación de Mácher, en el municipio de Tías.

Recuerda la Consejería que, en Lanzarote, una de las obras prioritarias es la nueva línea eléctrica entre Tías y Playa Blanca, con la que se espera alcanzar "una infraestructura más sólida" que permita, más adelante, retirar la línea actual.