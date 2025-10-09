El Gobierno canario insiste en que el plazo de 15 días para trasladar a menores migrantes es "suficiente"

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

La consejera de Bienestar Social defiende que la ley está "para cumplirla" y relaciona las dificultades del procedimiento con una "falta de medios" por parte del Estado

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha señalado este jueves que el plazo de 15 días establecido en el real decreto ley para trasladar menores migrantes no acompañados desde Canarias es "suficiente" y su dificultad deriva de una "falta de medios" por parte del Estado.

Estas declaraciones se enmarcan después de que la Fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez, admitiese este martes que es "muy difícil" fijar la edad de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago en 15 días y entiende que el plazo fijado en la reforma de la ley de extranjería es un "error".

"Lo del real decreto ley es real decreto ley. Es una ley de obligado cumplimiento para todas las partes (...). Lo que hará falta en todo caso será más personal para poder hacer efectivo el cumplimiento de la ley", ha señalado la consejera regional tras ser preguntada por esta cuestión en una rueda de prensa ofrecida este jueves.

SE ALERTÓ DESDE "EL MINUTO 1"

Delgado ha señalado que la falta de medios en este procedimiento es una cuestión de la que se viene alertando al Estado desde el "minuto 1", en concreto, desde marzo, cuando se dio luz verde al real decreto. Sin embargo, ha continuado, "la ley está para cumplirla y si esta dice 15 días, hay que establecer 15 días".

En ese sentido, ha invitado al resto de administraciones implicadas en el proceso, entre ellas la Fiscalía, las subdelegaciones y el Ministerio, a incrementar los medios para estas labores, así como ya "hizo el Gobierno regional" de esta comunidad, que "ha contratado 39 personas que hoy se dedican exclusivamente a esta labor".

"Y ahora, seguramente, acudiremos a una contratación externa para apoyarnos en aún más personal", ha añadido Candelaria Delgado en defensa del Ejecutivo regional, que ha defendido que la "estructura del Estado es, por su parte, lo bastante potente como para poner personal suficiente y hacer ese trabajo".

"El plazo es suficiente, es falta de medios", ha señalado la consejera del Bienestar Social.