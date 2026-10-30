El Gobierno canario no valora la continuidad de Puente pero sí pide "explicaciones claras" sobre el accidente

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, no se ha pronunciado sobre la decisión del ministro de Transportes y Movilidad sostenible, Óscar Puente, de continuar en su puesto, pero sí ha pedido que se den "explicaciones claras de lo que ha sucedido".

Cabello explicó que el Ejecutivo autonómico "no" hace "valoraciones específicas sobre el comportamiento" de los miembros del Gobierno central, pero sí remarcó que son necesarias explicaciones sobre el grave accidente ferroviario de Toledo en el que han fallecido al menos 69 personas, número que aún podría aumentar.

Además, el Gobierno canario mostró su solidaridad con las víctimas y sus familias y ofreció toda la ayuda que Canarias pueda dar, desde medios de emergencias así como cualquieras otros "recursos" que puedan ser necesarios para atender a los afectados o sus familias.

"Mostramos nuestro más profundo pesar por las víctimas en estos momentos de inmenso dolor. El Consejo de Gobierno quiere hacer llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto a las familias y personas queridas de las fallecidos y el deseo de pronta recuperación a los heridos", expresó Cabello.

A continuación, dijo que "Canarias se une al duelo y a la consternación de toda España con un mensaje de cercanía, solidaridad y respeto a quienes sufren hoy las consecuencias" del terrible accidente.