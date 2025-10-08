El Gobierno canario saca a licitación las obras de rehabilitación energética de 125 viviendas en Tenerife

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en una visita a obras de rehabilitación enegrética en Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), ha lanzado dos licitaciones independientes para la rehabilitación energética de 125 viviendas protegidas en Tenerife.

En concreto, se licitan las obras de 59 viviendas del grupo La Hornera, en San Cristóbal de La Laguna, con un presupuesto base de 1.769.487,96 euros. También se licitan las obras de 66 viviendas del grupo La Torrita, en La Orotava, con un presupuesto base de 1.268.345,16 euros, informa la Consejería en una nota.

Estas actuaciones forman parte de la estrategia del Gobierno de Canarias para modernizar el parque público de vivienda, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de las viviendas y optimizar el uso de la energía, al tiempo que se busca incrementar la calidad de vida de las familias residentes.

El director del ICAVI, Antonio Ortega, ha señalado que estas licitaciones permiten actuar de forma diferenciada en cada grupo de viviendas, garantizando que los trabajos se adapten a las necesidades específicas de cada comunidad y favorezcan un impacto real en la reducción del consumo energético".

Las empresas interesadas en concurrir a estas licitaciones podrán presentar sus ofertas de manera independiente para cada grupo de viviendas, a través de la Plataforma del Sector Público, hasta el 14 de octubre de 2025, a las 17:00 horas, hora peninsular.