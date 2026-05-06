Gobierno canario sigue "muy preocupado" y exige informes técnicos sobre el traslado del crucero con hantavirus

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho este miércoles que en el Ejecutivo siguen "muy preocupados" tras la reunión técnica mantenida con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para coordinar la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus procedente de Cabo Verde.

En una declaración difundida por el Gobierno regional ha comentado que en el encuentro se ha demostrado que ha habido una "decisión unilateral" por parte del Gobierno central hasta el punto de que mientras se celebraba la reunión "ha zarpado el barco y ya se dirige hacia la isla de Tenerife".

Cabello ha indicado que el Gobierno canario ha vuelto a mostrar su disconformidad con esa decisión y ha solicitado, sin éxito, que se le presentaran los informes y criterios técnicos que avalen que el crucero sea derivado hasta Tenerife.

"Es más, se nos dice que esos informes no existen por escrito y hemos solicitado el poder disponer de ellos de la manera más inmediata posible", ha señalado.

Incluso, ha comentado que un avión que transportaba dos pacientes a Países Bajos ha hecho escala en Gran Canaria tras negarse Marruecos a asumir la escala técnica por un fallo eléctrico en uno de los sistemas de soporte, de tal forma que el Gobierno canario va a ofrecer una "burbuja" para que pueda proseguir el viaje.

Cabello ha dicho también que desde el Ministerio de Sanidad han trasladado que el plazo medio para poder incubar el virus y fijar una cuarentena está entre 7 y 45 días y que el barco ha partido con personas "en principios asintomáticas" aunque no se dispone de información "ni por escrito ni verbal de cuál es la situación de riesgo de cada una de esas personas".

LA RESPONSABILIDAD, EN MANOS DEL ESTADO

En esa línea ha insistido en la "responsabilidad" que tiene el Gobierno central de "cuál va a ser la evolución del cuadro médico" de las personas que se encuentran en el crucero al no ser "desalojadas de manera rápida" desde el aeropuerto de Praia "donde sí se ha demostrado que tienen capacidad, a lo mejor no para atender sanitariamente a las personas, pero sí para poder realizar la evacuación".

De hecho, ha apuntado, se ha hecho una evacuación con aquellas personas que presentaban un cuadro "más complicado".

El portavoz del Ejecutivo canario ha insistido en que la información de la que dispone "sigue siendo escasa" y que se mantiene una "preocupación clara y contundente" tanto sobre la seguridad sanitaria de la población canaria como de los profesionales del Servicio Canario de Salud.

"Necesitamos poder dar todas esas garantías y para eso queremos establecer unos protocolos ciertos que a día de hoy seguimos sin tener", ha señalado, remarcando que no están "más tranquilos" porque se les dice que "es probable que el número de infectados que llegue a Canarias en ese trayecto puede ser bajo" pero al mismo tiempo "no se descarta que pudieran ser muchos".

A modo de ejemplo, se ha mostrado también "sorprendido" porque al terminar la reunión se recibe "una llamada" en la que se le comunica al Ejecutivo canario que el Gobierno central ha activado al SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia" para que haya un punto de triaje en la isla de Tenerife.

"No se nos informó en la reunión y sin embargo ya se han puesto en contacto directamente con el personal del SAMU aquí", ha comentado.