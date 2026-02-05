El Gobierno canario valora el concurso de generación eléctrica pero reclama un "esfuerzo extra" para algunas islas

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha valorado la resolución definitiva del concurso de concurrencia competitiva para el Archipiélago, publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como una "confirmación" de que se ha "avanzado mucho", si bien "algunas islas requieren de un esfuerzo extra para dar plenas garantías a su sistema eléctrico".

Además destacó que la resolución definitiva declara la no compatibilidad de varios proyectos, al constatarse impedimentos derivados de la oposición del Gobierno autonómico.

En este sentido, Zapata subrayó que la resolución declare el cierre de las centrales de El Charco y Candelaria, además de la negativa a proyectos de generación en el puerto de Las Palmas y puso en valor que el concurso permita que Tenerife y el sistema Fuerteventura-Lanzarote vayan a tener grupos mucho más deslocalizados y flexibles, "lo que facilitará la integración de energías renovables y reforzará la seguridad del suministro".

Con respecto a Gran Canaria, Zapata señaló que el concurso ha confiado en la enorme cobertura que Salto de Chira le va a dar a la isla, pero afirmando la necesidad de "modernizar un sistema obsoleto que apoye a las renovables y complemente esa cobertura".

La Consejería ha trasladado además al Ministerio para la Transición Ecológica la urgencia de actuar en los territorios con mayores debilidades estructurales.

"En La Palma es imprescindible convocar ya un nuevo concurso y contar con soluciones de emergencia. Por ello, volvemos a pedir que se nos autorice de forma urgente a convocar un concurso de almacenamiento energético de emergencia para esta isla", explicó en una nota remitida por su departamento.

Asimismo, el consejero recordó que La Gomera cuenta ya con una "garantía absoluta" de suministro gracias a su interconexión con Tenerife", mientras que El Hierro dispone de "una enorme cobertura en Gorona del Viento", referente internacional en integración de renovables.

Para el consejero, el resultado de este proceso marca un "punto de inflexión" en la planificación energética del archipiélago por la que se llevaba "esperando más de doce años" pero insistió en que desde el Gobierno no pueden conformarse.

"El objetivo es construir un sistema moderno, resiliente y preparado para acelerar la transición energética en todas las islas", comenta.