Gobierno canario ve con "preocupación" la investigación por maltrato en los centros de Quorum 77 y solicita el sumario

Archivo - La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, y la directora genera de Menores, Sandra Rodríguez, atienden a los medios de comunicación tras la reunión del comité interadministrativo - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha dicho este miércoles que hay "preocupación total y absoluta" en el Ejecutivo ante la investigación judicial en torno a los centros de menores migrantes que gestiona Quórum Social 77 una vez se ha levantado el secreto de sumario.

En declaraciones a los periodistas ha comentado que la investigación "debe de continuar" y hay "total respeto" a las actuaciones que han sido llevadas a cabo y que se están desarrollando, al tiempo que ha anunciado que el Ejecutivo se va a personar en la causa para solicitar el sumario.

"No nos ha llegado ni oficial ni extraoficialmente, vamos a pedirlo, ayer se nos dio por fin el número de expediente y hoy vamos a pedir que se personen para poder tener acceso al mismo", ha comentado.

Avanzado por 'Canarias 7', describe como varios educadores y monitores se referían a los menores como "negros, putas ratas o moros", les agredían, se practicaban métodos de aislamiento y se apagaban las cámaras para evitar dejar pruebas.

Rodríguez ha dejado claro que la investigación partió de su propio departamento a raíz de la denuncia de uno de los menores y de la ONG Save The Children, por lo que se dio traslado a la Fiscalía, lo mismo que los vídeos a los que tuvieron acceso.

A partir de ahí, todos los trabajadores que incurrieron en "trato vejatorio" hacia los menores fueron apartados de los centros y finalmente despedidos por la entidad y desde 2024, la Dirección General despliega un procedimiento de control en los centros, tanto en cuanto a las condiciones de acogida como a situaciones de vulnerabilidad.

INVESTIGACIÓN DE LA MANO DE LA AGENCIA EUROPEA DE ASILO

En esa línea ha comentado que todas las incidencias que fueron detectadas de la mano de la Agencia Europea de Asilo se remitieron también a Fiscalía.

"Hay algunas que eran incidencias leves, que lo que se remitía era un requerimiento a la entidad para que mejorara las condiciones de las habitaciones, de las camas, de la ropa de cama, la ropa de los chicos, y otras muchas más graves que evidentemente fueron remitidas", ha destacado.

Rodríguez ha confirmado que Quórum Social 77 sigue prestando servicios en Canarias y cuenta con la gestión de más de 800 menores distribuidos en 18 centros, 11 de ellos provienen de la legislatura pasada y los otros siete se han abierto en la actual --esta semana se culmina el cierre de uno de ellos en Tenerife--.

"Lo importante es que no se ponga en cuestión el trabajo que sí que se está haciendo por el equipo técnico de la Dirección General", ha indicado, remarcando que se ha logrado reforzar la plantilla con 39 efectivos más, 20 técnicos y 19 administrativos.

"Eso nos permitió intensificar la inspección, el seguimiento y el control, sobre todo, de la atención de los menores", ha dicho.

La directora general ha incidido en que la competencia del Gobierno "no es juzgar, no es decir si existe o no existe delito", pero sí poner en conocimiento de la justicia hechos que "son de maltrato" y en los que "se está vulnerando el interés superior del menor y los derechos de los menores".