El Gobierno central apuntala la estrategia de internacionalización de Canarias con 500.000 euros

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, sitúa en la Latinoamérica y África las posibilidades de expansión del archipiélago

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España y el de Canarias han celebrado este miércoles en la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife una nueva reunión del Consejo Asesor para la Promoción Estratégica y Comercial de Canarias (CAPECC), presidida por la secretaria de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, y el vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez González.

El objetivo es fomentar la internacionalización de la economía canaria, apoyar la expansión de las empresas canarias a los mercados internacionales y atraer inversión extranjera a la región.

Para ello, el Gobierno de España ha aprobado en el último Consejo de Ministros una subvención de 500.000 euros a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias para financiar acciones que potencien la proyección internacional del archipiélago dentro de la Estrategia de Internacionalización del Gobierno de Canarias durante 2026.

Esta ayuda, que se canaliza a través de la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, permitirá promover la internacionalización de la economía local y fomentar las exportaciones canarias, proyectar las empresas canarias en el exterior y atraer inversión al archipiélago, recoge una nota del ministerio.

La secretaría de Estado de Comercio, Amparo López Senovilla, ha destacado que "este foro contribuirá a generar nuevas oportunidades y a reforzar el papel de Canarias en el comercio internacional".

En ese sentido ha comentado que el Gobierno de España "está comprometido con respaldar la internacionalización como palanca de crecimiento y ha destinado 4,5 millones de euros a Canarias desde 2018 para potenciar la presencia internacional del archipiélago y de sus empresas".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, agradeció este miércoles la decisión del Consejo de Ministros de otorgar 500.000 euros para el impulso de la internacionalización que "se unen a los 9 millones de euros que el Ejecutivo canario destina ya a la internacionalización de la economía de las islas".

Además, durante la reunión se ha dialogado sobre cómo afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades que se abren para el futuro de Canarias.

El subdelegado del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, Javier Plata, ha señalado que "cada una de las administraciones presentes aporta, desde el ámbito de sus competencias, soluciones concretas para impulsar la internacionalización de las empresas canarias y afrontar los desafíos".

Desde la Delegación del Gobierno en Canarias, ha explicado, "contribuimos a los objetivos de este foro, fundamentalmente, a través de la gestión de las ayudas al transporte de mercancías, que permite mejorar la competitividad de las empresas exportadoras canarias".

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las principales iniciativas de apoyo destaca la promoción exterior de las empresas canarias.

Así, se impulsarán programas y misiones que faciliten el acceso a nuevos mercados y reforzando sectores clave como el agroalimentario, el audiovisual, el tecnológico y el turismo.

Asimismo, se incluye el refuerzo de relaciones económicas con África, consolidando a Canarias como hub de servicios y conocimiento en la región, fortaleciendo la colaboración empresarial con los países africanos vecinos.

Manuel Domínguez señaló, además, que Latinoamérica es uno de los "principales objetivos para internacionalizar la economía canaria, más allá de las acciones que se están realizando en África, Canarias es un territorio lleno de oportunidades para atraer inversión".

La atracción de inversiones es otra de las líneas incluidas en el apoyo financiero.

De esta forma, se impulsarán programas y actividades que faciliten la llegada de empresas y su integración en los sectores estratégicos de las islas, como audiovisual, tecnológico, economía azul, aeroespacial e I+D, entre otros.

El objetivo es atraer nuevas empresas, conectarlas con las ya existentes y crear hubs sectoriales que inserten a Canarias en las cadenas globales de valor.

También se fomentará la formación y programas de capacitación, incluyendo un máster especializado en atracción de inversiones, para desarrollar el talento necesario en la internacionalización, teniendo en cuenta también el enfoque de género.

En este ámbito, el vicepresidente canario adelantó que este año se llevará a cabo "la formación de jóvenes del archipiélago en tres fases, teórica, práctica y en incorporación a empresas, para ayudar al tejido empresarial canario a negocios en el exterior".

Desde su constitución en julio de 2021, el CAPECC es un foro de colaboración y cooperación entre las administraciones estatales, autonómicas y locales, así como entre el sector público y el privado.