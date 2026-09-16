El Gobierno central se compromete a regular el desarrollo de la energía geotérmica tras localizar indicios en Tenerife

Acto institucional con motivo del sondeo realizado en Vilaflor para localizar indicios para desarrollar energía geotérmica - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

Clavijo ve en la geotermia un "aliado estratégico" para la descarbonización de Canarias y abaratar la factura eléctrica

VILAFLOR (TENERIFE), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha comprometido este miércoles el apoyo del Gobierno central a la financiación y regulación de la energía geotérmica tras localizarse agua caliente y elevada presión en un sondeo realizado en el municipio tinerfeño de Vilaflor a una profundidad de 3.000 metros.

"El resultado de estos sondeos y su avance van a ser la base que nos permita desarrollar ese marco regulatorio que dé certidumbre al desarrollo de estos proyectos. Para ello, trabajaremos en la regulación, la financiación y el compromiso para seguir transformando el sistema eléctrico y proteger a Canarias de la dependencia energética del exterior", comentó en un acto institucional con motivo de una visita a la zona de Trevejos, donde se realizan los sondeos.

En esa línea dijo que se abren "nuevos caminos" que invitan a "mirar hacia la propia génesis de las islas, su origen volcánico y el aprovechamiento del calor".

Este proyecto, continuó, "es el primero de nueve proyectos que han recibido financiación por parte del Gobierno de España aquí en Canarias, con una apuesta muy inteligente de colaboración pública-privada, entendiendo que la apuesta desde lo privado requiere de participación, retorno y trabajo a largo plazo".

El sondeo lo realiza el consorcio público-privado Energía Geotérmica de Tenerife conformado por Cabildo Tenerife, DISA y Reykjavík Geothermal y con un 50% de fondos cubiertos por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía --14,5 millones de fondos europeos--.

Con el avance de la perforación en el terreno se han detectado fracturas de elevada presión y temperaturas superiores a los 100 ºC, indicadores de la existencia de una bolsa hidrotermal.

Estos resultados son prometedores de cara al potencial aprovechamiento energético --eléctrico y térmico-- del yacimiento y su capacidad productiva dependería en último término de la dimensión y temperatura final de la bolsa de fluidos, que se determinarán en los próximos meses.

La geotermia ofrece una ventaja diferencial frente a otras energías renovables, su disponibilidad las 24 horas del día, todos los días del año y las estimaciones apuntan a que su implantación podría suponer un ahorro superior a los 130 millones de euros anuales para el sistema eléctrico canario.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que "la geotermia puede convertirse en un aliado estratégico para afrontar muchos desafíos que conducen a un objetivo vital, conseguir un desarrollo económico sostenible que repercuta directamente en el bienestar de la gente".

Así, apuntó que la geotermia "sienta las bases para garantizar el suministro energético, promover el autoabastecimiento y contribuir a la protección del medio ambiente".

Clavijo puso también el foco en el impacto directo que este avance puede tener en la economía de los hogares canarios y afirmó que cada euro que se deja de gastar en combustible importado es un euro que no repercute en la factura de la luz de los hogares.

"La dependencia energética exterior no es solo una cuestión ambiental, es una cuestión de bolsillo, de soberanía y de justicia territorial para unas islas que siempre pagan más por depender de lo que llega de fuera", apuntó.

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, apuntó que "esta iniciativa representa muy bien lo que se quiere para el futuro energético de Canarias, que no es otra cosa sino innovación, conocimiento y aprovechamiento de los propios recursos".

En ese sentido comentó que el objetivo es "producir cada vez más energía limpia, depender menos del exterior y además aprovechar mejor los propios recursos, la geotermia va a convertirse en una pieza más de este nuevo modelo energético que estamos construyendo".

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que ya se puede hablar de "resultados" y la isla tiene ante sí "una oportunidad extraordinaria" tras el hallazgo de indicios a 3.000 metros de profundidad.

"La geotermia puede ayudarnos a garantizar el suministro energético, depender menos de los combustibles que vienen de fuera, que contaminan y avanzar hacia un mayor autoabastecimiento, y todo ese esfuerzo tiene que traducirse en bienestar para nuestra gente: en menos dependencia, en una mejor protección de nuestro territorio y en una energía más estable y competitiva para las familias y las empresas de Tenerife y para desarrollar la segunda fase necesitamos de una tarifa que sea regulada por el ministerio", explicó.

El presidente ejecutivo de DISA, Demetrio Carceller, destacó que hay "indicios sólidos" de un sistema geotérmico con potencial energético en Canarias, una energía "barata y milenaria" y que puede ser "vector de crecimiento" para el mejor desarrollo de Canarias".

No obstante, señaló que hace falta una regulación tarifaria al estilo de lo que ocurrió en Azores o en Alemania, cuya Ley de Energías Renovables mantiene desde 2014 una tarifa regulada de 252 euro/MWh para la geotermia por su elevado riesgo exploratorio.

"Canarias puede llegar a esa misma posición y lograr ahorros millonarios para todos los españoles", señaló.

Magnus Ásbjörnsson, CEO de Reykjavík Geothermal, hizo hincapié en la prudencia del proyecto, argumentando que los indicios son favorables, con temperatura, compresión y permeabilidad.

"La prudencia en geotermía es una parte del rigor científico que queremos mantener", señaló, al tiempo que incidió en los multiples usos que presenta la energía geotérmica, como la producción eléctrica, la calefacción o su contribución en diferentes sectores económicos.

Por su parte, Kristján Andri Stefánsson, embajador de Islandia, indicó que "este proyecto es importante, no solo por lo que pueda hallar bajo la superficie de Tenerife, sino también por lo que representa en la superficie, confianza, colaboración y un compromiso compartido con un futuro energético más limpio".

Canarias acoge otras ocho iniciativas de exploración geotérmica profunda en las islas de Tenerife, La Palma y Gran Canaria con fondos europeos y bajo colaboración público-privada.