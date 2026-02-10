El Gobierno central da luz verde a una inversión de 39,7 millones para finalizar el puerto de Granadilla (Tenerife)

Puerto de Granadilla - GOBIERNO CENTRAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la licitación de las obras para el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla por 39,7 millones de euros (IGIC no incluido).

El puerto de Granadilla es el último puerto de nueva planta construido en España dentro de los puertos de interés general, con el objetivo de operar de forma complementaria al puerto de Santa Cruz de Tenerife, completando de esta forma el servicio portuario al conjunto de la isla de Tenerife.

Según el Ejecutivo, está diseñado para recibir buques de gran calado y operaciones logísticas a gran escala e incluye también un área industrial anexa, lo que le convierte en un nodo logístico "clave" en el Atlántico.

La obra permitirá construir los 543,3 metros de longitud que faltaban para concluir los 1.045 metros del muelle de Ribera, permitiendo el pleno funcionamiento del puerto de Granadilla.

En concreto, el tramo que resta por ejecutar es el comprendido entre el segundo tramo del muelle polivalente y la zona concesionada del tramo final situado al sur, y se ejecutará con 11 cajones de hormigón armado de 48,25 metros de eslora cimentados a la cota -18 metros y sendos cierres de hormigón sumergido de 5,78 metros de longitud.

Las obras correspondientes a este proyecto están incluidas en el Plan de Inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, consensuado con Puertos del Estado, bajo la línea de inversión denominada 'Cierre y habilitación del muelle de Ribera', dentro de las inversiones del puerto de Granadilla.

Asimismo, la actuación cuenta con financiación parcial procedente de fondos europeos FEDER 2021-2027.

Desde 2025 hasta 2029 se contempla una inversión de más de 600 millones de euros en los puertos canarios del sistema portuario de titularidad estatal para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento de estas infraestructuras.

De esta cuantía, 255 millones se destinan a los puertos de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, donde precisamente uno de los principales proyectos en marcha es el cierre y la habilitación del muelle de Ribera en el puerto de Granadilla.