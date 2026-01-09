El Gobierno central inicia el expediente para declarar 'Lugar de Memoria Democrática' el Templo Másonico de Tenerife

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, y el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la frima de un protocolo de colaboración para divulgar el Templo Masónico- MINISTERIO DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la incoación del procedimiento para declarar al 'Lugar de Memoria Democrática' al Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, recientemente rehabilitado tras una inversión superior a los tres millones de euros.

Este es un reconocimiento institucional a nivel estatal que se otorga a un enclave de alto valor memorial por constituir "un lugar donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, al haber sido objeto de persecución sistemática por parte del régimen franquista desde los primeros días del golpe de Estado de julio de 1936".

De forma complementaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, han firmado un protocolo de colaboración para coordinar e impulsar la organización de actividades y empezar a trabajar en la recuperación de los fondos que fueron expoliados durante el franquismo.

En el acto, Torres ha destacado que la declaración de este templo --el primero en ser construido ex profeso en España-- representa un acto de justicia y reparación porque, durante varias décadas, "fue símbolo de tolerancia y modernidad, espacio de convivencia cívica, educación laica, pensamiento crítico y compromiso social que, tras el golpe de 1936, fue ocupado, desnaturalizado y convertido en lugar de propaganda, interrogatorios, represión y tortura".

Para el ministro, la recuperación del templo como espacio divulgativo "es fundamental para comprender la represión franquista y la criminalización de la libertad de pensamiento", y ha añadido que el reconocimiento que se inicia este viernes con la incoación del expediente "trasciende a la masonería y honra también a todas las víctimas en Canarias del golpe militar, la guerra y la dictadura en un territorio donde la represión fue especialmente intensa pese a no contar con frentes de guerra".

Este expediente se une al de la Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), símbolo de la represión del colectivo LGTBI+ durante la dictadura.

Bermúdez, por su parte, ha asegurado que "hoy Santa Cruz vuelve a dar un paso importante en la dirección correcta, la de la memoria, la dignidad y la convivencia democrática, cada día más necesarias en estos tiempos complejos".

Y lo hace, ha señalado, "en este templo único, que durante años ha permanecido en silencio, pero que hoy vuelve a hablar con fuerza, iluminando una parte esencial de nuestra historia común".

Bermúdez ha detallado que "el Templo Masónico no es un edificio cualquiera" sino "una joya arquitectónica y simbólica que vuelve a brillar en el corazón" de la ciudad, y que ya ha sido visitado por más de 6.000 personas desde su reapertura, "lo que demuestra el interés" por conocer el patrimonio y la historia de la ciudad.

MONUMENTO A FRANCO

Cuestionado por la aparente contradicción entre la declaración del Templo Masónico como 'Lugar de Memoria Democrática' y las trabas para eliminar el 'Monumento a Franco' en la capital ha comentado que "nunca" se ha resistido sino que se ha limitado a "exigir" que se cumpla la ley canaria de memoria democrática, aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias.

"Yo lo que digo es que se aplique la ley tal y como está escrita, me da la impresión, por las sentencias judiciales que ha habido, que no se aplicó la ley como la ley exigía que se aplicara, yo lo que pido es que se aplique la ley, no tengo ninguna duda de lo que representa ese monumento", ha indicado.

Entre las acciones comprometidas se encuentra avanzar en el estudio, preservación y divulgación de los archivos de las logias masónicas de Canarias; establecer las bases para facilitar la coordinación interadministrativa en el acceso a fondos documentales históricos estatales o impulsar actividades educativas, culturales y científicas orientadas a dar a conocer los valores ilustrados, humanistas y democráticos de la masonería, así como la persecución que sufrió durante la dictadura.

El protocolo también abre la puerta a futuros convenios específicos para proyectos culturales, expositivos y educativos, como el que se está programando para las próximas semanas con una muestra fotográfica permanente sobre la Masonería en Canarias, financiada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Tanto Torres como Bermúdez han confirmado también que se trabaja para recuperar los fondos del templo que fueron robados y que se encuentran en el archivo de Salamanca, aunque el ministro ha advertido de que será un camino largo y complejo.

"Nosotros los hemos pedido, hay una serie de elementos en materia documental, incluso algunos de carácter material como puede ser algún estandarte de la logia que entendemos que tienen que formar parte de los fondos documentales de este centro de interpretación de la masonería aquí en Santa Cruz", ha indicado el alcalde, que ha valorado que el ministerio va a ser "proactivo" en la búsqueda de estos elementos.

Según Bermúdez, "no puede haber memoria democrática si Santa Cruz no recupera los elementos de la masonería que nacieron aquí, se construyeron aquí y se hicieron aquí".