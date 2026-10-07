El Gobierno central señala que cumple con "el 100%" de los compromisos del convenio con La Palma tras la erupción

El Gobierno central señala que cumple con "el 100%" de los compromisos con La Palma tras la erupción del volcán - GOBIERNO DE ESPAÑA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, ha señalado este miércoles que ya habría adelantado todos los fondos correspondientes al convenio firmado con los ayuntamientos y el Cabildo de La Palma para financiar las infraestructuras dañadas en la isla a consecuencia del volcán: "Se ha cumplido con el 100% de los compromisos adquiridos".

Además, en una nota, ha señalado que impulsará nuevas subvenciones para financiar la recuperación de infraestructuras, equipamientos e instalaciones afectados por la erupción volcánica de La Palma, una vez analizada la documentación aportada por las administraciones afectadas y atendiendo a la magnitud de los daños ocasionados.

El ministro Ángel Víctor Torres ha señalado que "el Gobierno de España ha adelantado ya todos los fondos que le correspondían del convenio firmado, cumpliendo "con el 100% de sus compromisos".

En el caso del Ayuntamiento de El Paso, se ha actualizado el sobrecoste de recuperación de dos actuaciones incluidas en el convenio suscrito en 2022: el Terrero de Lucha 'Federico Simón' y el Campo de Fútbol de San Nicolás.

La revisión de la documentación técnica y de los presupuestos ha supuesto un incremento de 1.519.846,16 euros. Por su parte, el Ayuntamiento de Tazacorte ha comunicado nuevas afecciones provocadas por la erupción, que no estaban contempladas en los convenios de 2022. En concreto, Tazacorte ha identificado seis nuevas infraestructuras afectadas, con un coste estimado de recuperación de 1.998.359,26 euros.

En cuanto al municipio de Los Llanos de Aridane, el 27 de julio se le hace, como al resto de administraciones y de acuerdo a los criterios técnicos y jurídicos, requerimiento en el que se solicita información sobre cada una de las obras del anexo, según las bases del convenio, y no se responde a lo requerido. Ello ha imposibilitado su inclusión en estas ayudas, pudiendo, una vez lo subsanen, acogerse a las mismas.

El Cabildo Insular de La Palma comunicó la existencia de 22 nuevas infraestructuras afectadas, cuyas obras de recuperación, tras un análisis preliminar de elegibilidad, podrían representar un coste total subvencionable máximo de 60.611.251,73 euros.

Igualmente, se ha comunicado al Cabildo de La Palma, la necesidad de que solicitara ampliación de plazos, porque tenía que justificar los proyectos iniciales antes del 30 de septiembre de 2026 y, presentada tal solicitud de prórroga, la misma se ha concedido.

Subraya el Ejecutivo central que, al margen de la dispar ejecución de unos ayuntamientos u otros y del Cabildo, es el Gobierno de España quien ha transferido el 100% de los fondos que le corresponden (el 50% del total). De esa manera, ya se habrían ingresado en las cuentas de los municipios y el Cabildo más de 36 millones de euros para las obras incluidas en los convenios de 2022.

A esa cantidad, se suma la generación de crédito, aprobada en el Consejo de Ministros de 22 de septiembre, lo que hacen un total de 68,5 millones de euros. Por último, desde el Ministerio se han planteado distintas fechas para la celebración de la Comisión Mixta, que será convocada durante este mes, en La Palma.