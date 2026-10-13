El Gobierno cierra filas y descarta el puerto de Fonsalía en la futura Estrategia de Movilidad Sostenible

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en el Pleno del Parlamento - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha advertido este martes que el Puerto de Fonsalía será descartado en la Estrategia de Movilidad Sostenible, todo ello a pesar de que su consulta ambiental recupera "todas las alternativas" para descartar la de mayor impacto.

"La posición del Gobierno es la misma que la que trasladó al Pleno y al Parlamento de Canarias desde el año 2020 y 2021, es decir, en contra de que se construya el puerto de Fonsalía", ha respondido Rodríguez en respuesta a una pregunta formulada por Carmen Hernández (NC-BC), en alusión a la apertura del periodo de información pública y consulta ambiental de la estrategia de movilidad sostenible, que retoma el proyecto en Guía de Isora.

"Han resucitado al muerto, para meter cemento en Teno-Rasca, una zona de especial conservación, el único santuario de ballenas de la Unión Europea. ¿Qué piensa el Gobierno, perpetrar un atentado medioambiental? ¿Cuántas alegaciones y estudios científicos van a volver a ignorar?" ha señalado Hernández.

Por su parte, el consejero Pablo Rodríguez ha señalado que aunque desde el Gobierno haya planteado su "alternativa preferente" --en alusión al rechazo al Puerto de Fonsalía--, es un "deber" trasladar a los órganos ambientales "todas las alternativas posibles", precisamente "para descartarlas y elegir la de menor impacto".

Asimismo, la actual Estrategia de Movilidad Sostenible de Canarias incorpora "todas las alternativas" planteadas para mejorar la conectividad entre Tenerife y las Islas Verdes, entre ellas el puerto de Fonsalía. Sin embargo, cuando se lleve esa Estrategia a Consejo de Gobierno, "no la aprobará con el puerto de Fonsalía".

Desde NC-BC, Hernández ha defendido "adaptar" las megainfrastructuras que ya están construidas. "Tienen el puerto de Granadilla. Esa obra faraónica, que nos costó una fortuna, úsenlo, solucionen el acceso por carretera al muelle de Los Cristianos. Nuestro grupo parlamentario cree que el puerto de Fosalía no se justifica ni económica, ni social, ni medioambientalmente", ha advertido en el Pleno del Parlamento.