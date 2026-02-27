El Gobierno convierte la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura) en Lugar de Memoria Democrática

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). El Pleno del Congreso vota hoy la derogación o convalidación del dec - Jesús Hellín - Europa Press

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de España ha convertido la antigua Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía (Fuerteventura), que albergó un campo de trabajos forzados para homosexuales durante la dictadura por el que pasaron unas 100 personas, en Lugar de Memoria Democrática.

De esta manera, el espacio, que es el primer Lugar de Memoria de las islas Canarias y que se convertirá en un museo, ha acogido este viernes un acto de homenaje a las víctimas y de reconocimiento a la lucha del colectivo LGTBI+.

La cita ha contado con la asistencia del ministro de Política Territorial y Memoria democrática, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo, Lola García; y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

En concreto, se han entregado diez declaraciones de Reconocimiento y Reparación a víctimas y a personas destacadas del movimiento LGTBI+.

Al respecto, el ministro Torres ha recordado en declaraciones a los medios de comunicación que alrededor de un centenar de personas fueron condenadas "a picar piedra" en este lugar "por el 'delito', y lo digo entre comillas, de ser y manifestar que eran homosexuales".

"Y teníamos esta deuda con todas las personas que defienden su orientación sexual --comentó--. Es un día histórico porque Canarias va a tener su primer Lugar de Memoria Democrática y será para este centro que fue de reclusión y de trabajo forzado".

Torres ha hecho especial hincapié en que se trata de un día "muy especial" porque la gente joven podrá saber que "durante los años de ausencia de libertades y de democracia, querer a una persona de tu propio sexo te llevaba años de reclusión y de trabajo forzado".

Aquí, ha dicho que, frente a esta situación, hoy en España se puede "amar a quien quieras" y que todas las personas tienen idénticos derechos civiles y de cualquier otra índole. "Y eso es libertad verdadera, libertad con mayúsculas", aseveró.

Finalmente, el ministro ha explicado que su departamento ha acordado con el Cabildo de Fuerteventura una partida inicial de 100.000 euros para que haya un centro de interpretación "y que todo el mundo que lo visite sepa lo que lamentablemente ocurrió a decenas de personas que sufrieron privación de libertad".