El Gobierno declara desde este miércoles la situación de alerta por fenómenos costeros en toda Canarias

Archivo - Oleaje en Lanzarote, olas, fenómenos costeros - CEDIDO POR CABILDO DE LANZAROTE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación pasando a alerta por fenómenos costeros en el archipiélago a partir de este miércoles, 28 de enero, con olas que podrán alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura en algunos puntos.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

La situación meteorológica afectará asimismo a las islas de El Hierro, La Palma y La Gomera, y litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, así como de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en este caso la totalidad de las costas de Jandía, en Fuerteventura.

En el resto de las costas de la comunidad autónoma, en las costas del este y sureste de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, se mantiene la declaración de la situación de prealerta.

PREVISIONES

Asimismo, se prevé mar combinada del noroeste, con olas que podrán alcanzar entre los 4 y 5 metros de altura, principalmente por mar de fondo, que afectará con intensidad intensidad a las costas abiertas al norte y al oeste.

En costas del este y sureste, la previsión pasa por que olas no sobrepasen los 2 metros de altura, en general. Por su parte, el periodo del oleaje largo, de 16 a 18 segundos, con un coeficiente de mareas medio para el miércoles (coeficiente 52) y jueves (61).

Respecto al horario de las pleamares, momento en que el agua del mar alcanza su máxima altura, este miércoles, 28 de enero, se prevé de 08:55 a 09:15 horas en la mañana, y de 21:40 hasta las 22:00 horas en la noche, según las diferentes localidades.

Para el jueves 29, el horario de pleaamar será de 10:20 a 10:40 horas, y de 22:45 a 23:10 horas, según las diferentes localidades.