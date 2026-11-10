El Gobierno dice que "no le templará el pulso" en exigir posibles responsabilidades tras el apagón de Lanzarote

Archivo - El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata, ha señalado este martes que al Gobierno "no le templará el pulso" para tomar medidas y exigir responsabilidades, si las hubiera, a consecuencia del cero energético que sufrió Lanzarote y La Graciosa el pasado 3 de octubre tras un incidente en la subestación de Mácher.

Así lo ha señalado durante su intervención en el pleno del Parlamento, y con motivo de una pregunta formulada por el diputado socialista Marcos Antonio Bergaz, y donde ha explicado que aún se estudian los informes sobre el incidente: "No nos templará el pulso si hay que tomar medidas con los que pudieran ser responsables. Lo dijimos en La Gomera, y lo hicimos con sanciones", ha aseverado.

El consejero regional ha concretado que una avería en la subestación de Mácher dejó fuera de servicio a la isla de Lanzarote. "El sistema no aguantó esa caída brusca de la demanda, y la isla entera se fue a cero", ha añadido Zapata, que ha insistido que indagará en las posibles responsabilidades del incidente, a través de investigar y estudiar si el cero energético "se pudo evitar".

"Quedarse sin luz de madrugada es muy grave, pero en Lanzarote afectó además al funcionamiento de las desaladoras y suministros básicos. Lo ocurrido demuestra que Lanzarote necesita una red con más alternativas para que una sola avería no deje a oscuras a toda la isla. Y en eso estamos trabajando", ha señalado el consejero del Ejecutivo regional.

El diputado socialista ha culpabilizado, por su parte, al Ejecutivo regional del apagón, que no habría culminado aún en la isla la delimitación de las Zonas Aceleración de las Energías Renovables, así como tampoco habría resuelto el conflicto con el Cabildo en la isla en esta materia: "Necesitamos fortalecer el suministro eléctrico a través de las nuevas energías", ha añadido.

"No busque culpables más allá de la responsabilidad de su gobierno, que le han recortado más del 60% en recursos para energía y transición ecológica", ha afeado el diputado socialista, a quien Zapata le ha recordado que quien no ha invertido en energía en los últimos años "es el Gobierno de España", ejemplificando con el caso de Fuerteventura, que "está teniendo indisponibilidades en la red" y que necesita de "avances" en generación y distribución. "Para todo eso, es necesaria la inversión del Gobierno de España", ha dicho.

CERO ENERGÉTICO EN LA PALMA

El consejero ha abordado la debilidad del sistema energético en la isla de La Palma, que también ha sufrido recientemente un nuevo apagón eléctrico. "Se han producido hasta siete ceros energéticos en la isla desde 2009. Es inaceptable que los palmeros sigan sin saber si mañana tendrán luz", ha añadido Zapata en respuesta a una pregunta formulada sobre la cuestión por la diputada Alicia Vanoostende.

En su intervención, Vanoostende ha afeado que, tras ese apagón-- que afectó durante 4 horas a la isla y a más de 50.000 clientes--, se produjo "un espectáculo de reproches", como el del propio presidente del Cabildo de la Palma, Sergio Rodríguez (CC), que "atacó al Estado por falta de inversión", así como el de la candidata al Senado de CC, quien "pidió una emergencia energética que con la ley en la mano no se puede hacer", así como de otro diputado de la misma formación que solicitaba que los fondos MRR se destinasen a "mejorar el sistema eléctrico en La Palma, otra cuestión que tampoco se puede hacer".

Ha cifrado en más de 1.500 millones de euros la inversión del Gobierno de España para energía en Canarias, entre ellos el proyecto de Chira-Soria, en Gran Canaria, así como la unión eléctrica entre Tenerife y La Gomera. Sin embargo, ha recordado que "no todo son competencias estatales", pues el Cabildo y el Gobierno canario también tienen "su responsabilidad": "No sabemos qué pasa con la autorización insular a esa doble nueva línea conectada a la subestación de Los Guinchos, y con la geotermia. Estamos en tiempo de descuento y no parece que haya grandes avances", ha añadido.

Por su parte, Zapata ha subrayado que, desde 2009, "ninguna isla ha sufrido tanto" como La Palma en energía. Ha considerado "inaceptable que los palmeros sigan sin saber si mañana tendrán luz". Ha afeado, asimismo, que hasta el año pasado el Estado no haya convocado el concurso eléctrico para la renovación de su sistema eléctrico. "Ahí ha estado el principal error, y que ha llevado a La Palma a tanto cero energético", ha aseverado el consejero regional.

Ha advertido que las medidas de emergencia en las islas que tienen déficit serán, asimismo, "parches" hasta que se renueven las centrales térmicas, por lo que ha defendido "seguir dando pasos al frente en esa renovación real" de centrales térmicas y que, en el segundo concurso de renovación que se ha publicado "sea más atractivo también para quienes puedan presentar ofertas en las islas verdes".

Sobre el proyecto del doble circuito eléctrico en La Palma, ha recordado que la isla tiene en la actualidad "un solo cable" para el transporte y, en ese sentido, se debería de "contar con dos". "Es cierto que el segundo cable está planificado desde hace más de cuatro años, que podrían haberse iniciado ya las obras, pero se está a falta que se firme el convenio entre el Cabildo y Red Eléctrica, para que se desarrolle", ha advertido Zapata, que ha insistido en la "prioridad" de Gobierno de evitar los ceros energéticos en las islas.