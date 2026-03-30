Gobierno financiará con unos 15 millones a Canarias para adoptar medidas por impacto de la guerra en Oriente Medio

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (d), a su salida de una rueda de prensa tras una reunión con los portavoces del PP, PSOE y Vox del Par - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España financiará con algo más de 15 millones de euros hasta el 30 de junio a Canarias para que el Ejecutivo regional puede adoptar medidas para combatir el impacto de la guerra en Oriente Medio.

Así se ha transmitido en una comparecencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras un encuentro para fijar el acuerdo que compense al archipiélago respecto al Real Decreto-ley, aprobado en Consejo de Ministros el 20 de marzo, en una reunión extraordinaria, que recogía 80 medidas urgentes para dar respuesta al impacto del conflicto en Oriente Medio.

Torres expuso que si bien en dicho Real Decreto-Ley hay medidas para el conjunto de los españoles, tales como el "bono social, que evita los cortes de luz para las familias más vulnerables", también añadió que las hay específicas para Canarias, entre las que citó la conectividad marítima, ayudas a los transportistas con domicilio en las islas o la adaptación al REF para el sector primario o sectores energéticos insulares.

Sin embargo, matizó que había una situación que se debía resolver, para lo que se ha estado trabajando desde la semana pasada, y que está relacionada con el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y los impuestos propios de Canarias, ya que explicó que "si estos pasaban a cero" se producía una "discordancia" con la voluntad del Gobierno autonómico y las propuestas adoptadas por el Ejecutivo central en cuanto al IVA.

Y es que con la bajaba del IVA, caía el porcentaje de esos ingresos, pero el Gobierno de España "mantenía recaudación", sin embargo en el caso de Canarias el IGIC se iba a cero.

(Habrá ampliación)