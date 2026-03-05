El Gobierno presenta el borrador del plan de gestión de La Caldera de Taburiente, que relevará al vigente desde 2005 - TRANSICIÓN ECOLÓGICA

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha presentado este jueves en El Paso (La Palma) el borrador del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente durante la celebración del Patronato, órgano en el que están representadas las administraciones públicas y los distintos agentes sociales vinculados al espacio protegido.

El vigente PRUG fue aprobado en 2005, por lo que su revisión respondería tanto al mandato legal que obliga a su actualización periódica como a la necesidad de incorporar nuevas realidades surgidas en los últimos años, entre ellas cambios en las actividades desarrolladas en el entorno del parque, nuevos retos de conservación y la adaptación los actuales criterios de gestión sostenible.

De esta forma, en estos años, se habría desarrollado un trabajo de documentación, análisis y diagnóstico de la situación del Parque Nacional, que habría culminado en un documento borrador con el que se inicia ahora formalmente el procedimiento de revisión y aprobación.

Detalla el Gobierno que este trabajo se ha llevado a cabo mediante una metodología participativa, con diferentes mesas de trabajo en las que han intervenido administraciones públicas, propietarios, asociaciones, universidades y otros colectivos implicados en la gestión y conservación del espacio.

La actualización del PRUG resultaría "fundamental" para garantizar la protección efectiva de uno de los mayores tesoros naturales de Canarias, asegurando que su conservación sea compatible con un uso público ordenado y responsable. Asimismo, recalcan, "este documento no es el resultado de un trabajo unilateral", sino de un proceso "de diálogo y participación" con los agentes sociales y económicos vinculados al parque, en favor de "su solidez y legitimidad".

Con la presentación del borrador ante el Patronato el Gobierno de Canarias pretende, asimismo, dar a conocer su contenido antes de iniciar formalmente su tramitación administrativa. En este sentido, según avanza el Gobierno regional, en los próximos meses, se abrirá el periodo de participación pública para que cualquier persona o entidad pueda realizar aportaciones.