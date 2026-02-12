El Gobierno regional aumenta un 30% la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía entre 2023 y 2026

El Gobierno de Canarias incrementa casi un 30 % la Renta Canaria de Ciudadanía en esta legislatura - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha aumentado un 29,75% la cuantía de la Renta Canaria de Ciudadanía (RCC) entre los años 2023 y 2026, según ha informado la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, que agrega que unos 13.000 hogares se han beneficiado de este incremento.

Asimismo, el departamento regional ha indicado que dicha subida ha supuesto "un importante esfuerzo presupuestario" que buscar garantizar "una mejora sustancial del poder adquisitivo de las unidades de convivencia beneficiarias".

En términos absolutos, la actualización de la RCC implica que, por ejemplo, una persona adulta sola pasa de percibir 565,37 euros mensuales en 2023 a 733,60 euros en 2026.

Del mismo modo, las unidades familiares de mayor tamaño han experimentado un incremento proporcional equivalente, alcanzando en algunos casos los 1.613,92 euros mensuales.

Finalmente, la Consejería señaló que en el caso de las unidades de convivencia monoparentales, el aumento también alcanza el 29,75%, "reforzando la protección de los hogares con menores a cargo".