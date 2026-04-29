El Gobierno regional programa un centenar de actos dentro y fuera de las islas para celebrar el 'Día de Canarias'

Presentación de la programación prevista por el Día de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles la programación de actos culturales, sociales y deportivos con motivo del Día de Canarias, que se desarrollarán hasta el día 6 de junio en todas las islas.

Bajo el lema 'Somos Patrimonio de Canarias', se organizarán un centenar de actividades centradas en divulgar quiénes y cómo somos, desde el sentimiento de arraigo a una tierra singular y el valor de la identidad común.

Así lo ha señalado Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia, durante la presentación de la programación, que contó también con la participación del consejero de Educación, Formación Profesional y Actividad Física y Deportiva, Poli Suárez, y de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

Con esta III Semana, una decena de actos llegarán a todas las islas, empezando por La Palma, donde la Plaza de España y la Avenida Marítima de su capital acogerán el acto inaugural, según precisa el Gobierno en una nota.

DEPORTE

En lo que se refiere a la oferta deportiva,en el Campo de Regatas Tradicional de la Federación de Botes de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará una regata/encuentro de hermanamiento entre las federaciones de vela latina de las modalidades de barquillos y botes, una cita que se recupera tras varios años sin celebrarse.

La vela tradicional con barquillos también tendrá un papel protagonista en la jornada escolar prevista en el Centro Insular de Deportes Náuticos de Playa del Cable (Arrecife, Lanzarote), y la lucha canaria, el juego del palo, la pina y la billarda brillarán en el Parque Torre del Conde de San Sebastián de La Gomera, donde alumnado de Educación Primaria protagonizará una concentración en la que practicará estos juegos y deportes tradicionales.

Por su parte, en la isla de Tenerife, se celebrará una exhibición de deportes tradicionales para escolares en la Finca de La Casa del Ganadero de San Cristóbal de La Laguna, una muestra que incluirá arrastre de ganado, lucha del garrote y levantamiento de arado y piedra.

La bola canaria y el salto del pastor serán las disciplinas que se practicarán durante la actividad que alumnado de Fuerteventura llevará a cabo en el Albergue Juvenil de Tefía, en Puerto del Rosario, mientras que la vela latina volverá a ser protagonista en Gran Canaria, con la celebración de demostraciones y actividades de formación sobre la modalidad de botes. Será en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria.

Por último, y como es tradicional, el mismo Día de Canarias, tendrá lugar, junto con un desafío femenino, la Luchada Institucional, que, en esta ocasión, enfrentará a los clubes Guamasa y Bediesta en el Terrero Martín Marino del municipio de El Pinar, cerrando así el programa deportivo.

CIENCIA Y CULTURA

La programación por el Día de Canarias, presente en todas las islas, integrará además un impulso a la música, las tradiciones y el conocimiento, conectando "identidad y desarrollo". De este modo, la música será uno de los grandes ejes de esta programación, "con una presencia muy amplia y diversa de artistas y formaciones que representan tanto la tradición como la creación contemporánea de Canarias".

En este sentido, el programa reúne conciertos de Olga Cerpa y Mestisay, Los Sabandeños, Chago Melián, Taburiente, Los Gofiones, Achamán, Hirahi Afonso, Jose Manuel Ramos y distintas agrupaciones y proyectos musicales que recorren teatros, auditorios y espacios al aire libre de las islas.

A ello se sumará la presencia en la programación de artes escénicas, espectáculos teatrales, danza contemporánea, musicales familiares, conciertos didácticos y actividades literarias. La consejera de Cultura, Migdalia Machín, ha destacado también la proyección exterior de la programación cultural, señalando que "el programa no se limita al ámbito insular, sino que lleva la cultura canaria a otros territorios".

DENTRO Y FUERA DE LAS ISLAS

En este contexto, Madrid acogerá el concierto 'Canarias tiene el Flow', así como la IX Romería Canaria de la Casa Canaria, mientras que en Bruselas se celebra el concierto Raíces de la Big Band de Canarias.

Junto a la oferta cultural, el programa incluye Miniferias de la Ciencia y la Innovación, encuentros divulgativos, talleres de Silbo Gomero, actividades vinculadas al Día de las Letras Canarias y al protagonista de este año, Alfonso García Ramos, así como acciones dirigidas a fomentar el conocimiento del patrimonio cultural.

El acto institucional del Día de Canarias, en el que se hace entrega de los Premios y Medallas de Oro, pondrá el broche de oro a una programación concebida desde la participación y la puesta en valor de la canariedad.