La Gomera participará en 17 ferias turísticas entre enero y abril

Publicado 28/12/2018 12:21:33 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha presentado este viernes el nuevo calendario de ferias previsto para los cuatro primeros meses de 2019, una programación que alcanza a Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, Irlanda, Francia, Bélgica, Dinamarca y Reino Unido, además de las citas previstas dentro del territorio nacional. Se trata de un calendario diseñado para promocionar la isla en eventos especializados y de ámbito profesional.

"Esta programación nos permite acudir a citas destacadas en los nueve principales mercados, en los que hemos venido trabajando para incrementar la promoción de la isla no sólo con la asistencia a las ferias, sino con campañas adicionales en medios de comunicación, además de en redes sociales", dijo el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien agregó que al cierre de 2018, La Gomera registrará una cifra superior a los 730.000 visitantes.

El incremento en el número de llegadas, la elevada estancia media y el paulatino crecimiento del gasto turístico "es síntoma del buen camino en el que hemos avanzado en este tiempo", indicó la consejera de Turismo, María Isabel Méndez, quien puntualizó que se debe seguir apostando por la excelencia y la calidad en el sector, "a través de acciones formativas como los planes de formación lingüística, el de mejora de la restauración y la profesionales de guías y personal vinculado con el sector turístico".

Méndez detalló que la delegación gomera participará en el mes de enero en la Vakantierburs en Holanda; la Ferien de Austria; la CMT de Alemania; Makta en Finlandia; Fitur en España; Holiday World en Irlanda, y el Salon du Tourisme de Nantes en Francia. Mientras, en el mes de febrero la ciudad belga de Gantes acoge la Fiets en Walderbeurgs y en Bruselas se desarrolla el Salon de Vacances. En el mismo mes, Alemania celebra en Munich la feria Free; Dinamarca hace lo propio con la Ferie for Alle; en España Navartur, y en Reino Unido con The Telegraph Travel and Aventure Show.

En marzo, la agenda la abre la ITB de Berlín para continuar en Francia con el Salon MAP, y en España se celebran este mes, la B Travel y la MAS, dedicada a las actividades subacuáticas. Por último, en abril, La Gomera participa por tercer año consecutivo en la III Feria de Ecoturismo, Doñana Natural Life.

Por último, Méndez subrayó la repercusión de la asistencia a estos eventos "porque sirven para materializar importantes acuerdos con turoperadores, agentes de viajes, medios de comunicación y, de forma singular, con aquellos potenciales turistas que se acercan a las ferias a informarse".