La Gomera registra una treintena de incidencias por 'Therese', principalmente desprendimientos y caídas de ramas

Desprendimiento en una carretera de La Gomera debido a la borrasca 'Therese' - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera, a través del Centro Coordinador de Operativa Insular (CECOPIN), ha atendido a una treintena de incidencias durante las últimas 24 horas por el paso de la borrasca 'Therese'.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, detalló que la gran mayoría han estado vinculadas con desprendimientos y caídas de ramas.

Durante la noche se han registrado incidencias en la GM-1, GM-2, GM-3 y la CV- 17 que une Epina con Alojera.

Además, en la madrugada se cortó al tráfico la GM-2 a la altura de La Laguna Grande por la caída de un árbol, sin incidencias personales, al igual que en el acceso a Los Aceviños, en Hermigua.

Hizo hincapié en extremar la precaución durante todo el fin de semana, puesto que la afección de la borrasca continuará dejando lluvia y viento en la isla.

Por este motivo, adelantó que se mantendrá activo el operativo especial de carreteras con cuadrillas en cada uno de los municipios.

Asimismo, destacó que, en el transcurso de la jornada, se ha contado con la cooperación de efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; Protección Civil, Ayuda en Emergencias Anaga (AEA), Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey y La Gomera, y Fundación SSG; junto al operativo de carreteras, Unidad de Medio Ambiente y efectivos de los las corporaciones locales, todos ellos coordinados desde el CECOPIN.

El Cabildo de La Gomera mantiene activado el Plan de Emergencias Insular (PEIN), lo que supone la aplicación de restricciones en el territorio insular, así como ciertas recomendaciones.

Igualmente continúa cerrada la carretera de El Rejo CV-14, que une la GM-1 con la GM-2, además de las instalaciones del Jardín Botánico en Vallehermoso, y los centros de interpretación Casa de la Miel de Palma (Alojera, Vallehermoso) y del Queso y el Pastoreo (Alajeró).

A ello se suma, como medida preventiva, el cierre del Punto Limpio y del Complejo Ambiental de El Revolcadero a partir de las 13.00 horas de este viernes.

Del mismo modo, se ha procedido al cierre de la red insular de senderos, pistas forestales, y zonas recreativas, además de los pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay, al igual que se ha indicado a los ayuntamientos la conveniencia de suspender todos los actos al aire libre y eventos públicos durante la vigencia de la situación de alerta.

Desde la institución insular se hace un llamamiento a cumplir la restricciones fijadas en la declaración del PEIN.

Además, están activados todos los medios técnicos y humanos dependientes del Cabildo, además de los efectivos de voluntarios y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El Consejo Insular de Aguas de La Gomera, ante la alerta por lluvias y la prealerta por inundaciones pluviales, recomienda revisar el estado de las azoteas y desagües, así como tratar de no acceder a terrenos cultivados.

Asimismo, se recuerda que hay que evitar cruzar por puentes a los que el agua rebase, así como entrar en zonas inundables (garajes, sótanos), y aparcar el vehículo en zona de derrumbes o cauces.