La Gomera registra una veintena de incidencias tras el paso de 'Claudia', principalmente desprendimientos en carreteras

La borrasca 'Claudia', a su paso por La Gomera - CABILDO DE LA GOMERA

SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de La Gomera ha registrado una veintena de incidencias durante el paso de la borrasca 'Claudia' por la isla, principalmente desprendimientos en las principales vías de la isla --GM-1, GM-2 y GM-3-- e incidencias puntuales en el suministro de energía eléctrica de algunas zonas.

Durante toda la noche el operativo de carreteras, así como los efectivos del resto de medios han estado actuando para atender dichas incidencias.

Desde la corporación resaltan en una nota que ha sido la zona oeste de la isla donde más precipitaciones se han registrado, y la racha máxima de viento se registró en Igualero con 109 km/h.

El presidente, Casimiro Curbelo, resaltó el trabajo del dispositivo que aún continúa con las tareas de limpieza y vigilancia de la evolución de la borrasca, y también destacó el comportamiento de la sociedad gomera, "que ha seguido las indicaciones para reducir cualquier tipo de exposición, especialmente, en zonas de riesgos".

Adelantó que se mantendrá activo el Plan de Emergencias Insular durante las próximas horas a la espera de ver la evolución, así como las indicaciones que se pauten desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.