La Graciosa completa la representación de las ocho islas con su escultura en el Parlamento de Canarias

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, junto al escultor de la obra en honor a La Graciosa, Paco Curbelo - PARLAMENTO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Canarias ha inaugurado este miércoles la escultura que representará a La Graciosa. Se trata de una pieza del escultor lanzaroteño Paco Curbelo realizada en basalto y que incorpora el símbolo del burgado como elemento representativo.

La nueva obra se ubicará en el hall de entrada de la Cámara, junto a la creación original de José Abad, completando así la representación de las ocho islas del Archipiélago canario en la cámara regional, según ha especificado el Parlamento regional.

"Este Parlamento es la casa de todos los canarios. Es la primera institución donde está representada la soberanía del pueblo canario, y aquí, en este hall que representa a todas las islas, tenemos que estar todas, y no lo estábamos", ha señalado la presidenta de la Cámara regional minutos antes del acto de inauguración.

De este modo, Astrid ha calificado de "histórica" una jornada en la que se ha realizado un acto de "justicia institucional" con La Graciosa, sobre todo después de la modificación del Estatuto de Autonomía del año 2018, con su reconocimiento como la octava isla.

"Hoy la Graciosa por fin tiene una presencia propia y permanente en la casa de todos los canarios. La Graciosa es una isla con su propia historia, su propia identidad y una manera muy particular de entender la vida, el mar y el territorio", ha señalado la presidenta.

El escultor Paco Curbelo ha expresado el "honor" de representar a la isla en una obra con los materiales típicos, al tiempo que ha descrito el "reto artístico" que le ha supuesto una coherencia estética con la obra existente del artista ya fallecido José Abad.

Curbelo lleva más de cuatro décadas dedicadas al arte. Su trayectoria ha estado sobre todo vinculada a Canarias, pero también ha tenido una amplia dimensión con proyectos y simposios a nivel internacional. Se formó en la Escuela de Bellas Artes de Las Palmas, Barcelona y La Laguna y, desde muy pronto, hizo de la escultura una forma de conocimiento de la materia, el espacio y el paisaje.

Al acto de inauguración ha asistido una representación de La Graciosa, entre ellas estudiantes y representantes de diferentes colectivos en la isla, además de diputados de la Cámara regional.