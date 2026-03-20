La Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas (Gran Canaria) se aplaza al 28 de marzo por 'Therese'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Gran Cabalgata del Carnaval Internacional de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), se ha aplazado al sábado, 28 de marzo, debido a las condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca 'Therese' por Canarias.

Según ha informado la Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la Gran Cabalgata estaba prevista para este 21 de marzo, si bien se ha decidido trasladarla al 28 de marzo por la situación de alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias con motivo de la borrasca "Therese".

La decisión se ha adoptado, según ha informado el ayuntamiento en nota de prensa, en coordinación con las indicaciones y recomendaciones establecidas en el PEMU de San Bartolomé de Tirajana y el PEIN del Cabildo de Gran Canaria, para "garantizar la seguridad de asistentes y participantes".

Además también se han aplazado otros eventos, que se trasladan a la próxima semana, de tal forma que la Gala Drag se ha reprogramado para el día 25 de marzo, a las 21.00 horas; un día más tarde, a las 17.00 horas, se celebrará el Carnaval Canino; mientras que el viernes, 27 de marzo, se desarrollará el Rescate de la Sardina, a las 12.00 horas, en la Playa de Maspalomas; la Gala del Turista, a las 21.00 horas, en el escenario del Carnaval del CC Yumbo; y los mogollones a partir de las 23.00 horas.

Finalmente para el sábado, 28 de marzo, está prevista la Gran Cabalgata, a las 17.00 horas, y los mogollones nocturnos, a partir de las 23.00 horas. El Carnaval de Maspalomas cerrará esta edición el 29 de marzo con el Entierro de la Sardina, a las 19.00 horas.