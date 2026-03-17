Granadilla será antes de verano el primer municipio 'vertido cero' de Tenerife

Visita de las autoridades insulares y municipales a la EDAR de Los Letrados, en Granadilla - TONY CUADRADO

GRANADILLA (TENERIFE), 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha visitado hoy la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Letrados, recientemente puesta en marcha, y ha avanzado que el municipio de Granadilla será antes del verano el primero 'vertido cero' de la isla.

La depuradora, con una inversión de 17,6 millones de euros, permitirá tratar adecuadamente las aguas residuales del municipio, evitando vertidos al mar y favoreciendo su reutilización en la agricultura.

Con la puesta en marcha de la EDAR, San Isidro ya está depurando sus aguas residuales, y en pocas semanas, tras la finalización de las obras de impulsión, la zona de la costa del municipio, incluyendo El Médano y Los Abrigos, también podrá depurar sus aguas en esta infraestructura.

"Esto nos permite avanzar con paso firme y les puedo adelantar que Granadilla será el primer municipio de Tenerife con vertido cero antes de agosto, garantizando un servicio moderno, eficiente y sostenible para más de 80.000 habitantes", afirmó la presidenta Dávila durante su visita.

La presidenta destacó también que estas actuaciones forman parte de un plan integral de saneamiento en Tenerife, que incluye la depuradora del Oeste, la de Arona-San Miguel, la EDAR en funcionamiento de Adeje-Arona y la del Valle de Güímar, así como las obras licitadas para La Orotava y el norte de la isla.

Estas actuaciones están permitiendo resolver los problemas de vertidos que afectaban especialmente a la playas y espacios naturales, recoge una nota del Cabildo.

Rosa Dávila subrayó que "este proyecto es posible gracias a la colaboración con ACUAES y el Gobierno de España, y refleja el compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía".

A su juicio, "la depuradora de Los Letrados es un ejemplo de cómo la inversión pública, la tecnología y la cooperación institucional se traducen en beneficios concretos para nuestra isla y para todos los tinerfeños".

La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, aseguró que la puesta en marcha de la EDAR de Los Letrados supone un "paso decisivo" en la protección del litoral y en la mejora de la gestión del agua en Tenerife.

"Con esta infraestructura avanzamos hacia un modelo más sostenible, en el que el tratamiento y la reutilización de las aguas residuales son claves para preservar nuestros recursos naturales y garantizar un futuro más equilibrado para la isla", comentó.

Por su parte, el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, añadió que "este proyecto marca un antes y un después, alcanzar el vertido cero no solo mejora la calidad ambiental de del municipio, sino que refuerza la seguridad y el atractivo de las zonas costeras".

En su opinión, "se trata de un logro fruto de la colaboración entre administraciones que responde a una demanda histórica de nuestros vecinos".