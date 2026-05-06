Granadilla ve con "preocupación" la llegada del crucero con hantavirus y exige garantías sanitarias y transparencia

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento Granadilla de Abona ha expresado este miércoles su "preocupación" ante la previsión de que el buque MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, atraque en el puerto industrial del municipio el próximo sábado, una situación que consideran de "especial sensibilidad" y que requiere la "máxima prudencia, rigor técnico y coordinación institucional".

Desde el consistorio se subraya que Granadilla de Abona es un municipio "comprometido" y "solidario", dispuesto a colaborar ante cualquier emergencia de carácter sanitario, no obstante, se insiste en que esta colaboración debe sustentarse en "información clara, precisa y contrastada, evitando actuar desde la incertidumbre y con plenas garantías sanitarias".

En este sentido, el Ayuntamiento considera "imprescindible" conocer con detalle el alcance del brote, el número de personas afectadas, los posibles riesgos de transmisión y las medidas sanitarias previstas para garantizar la seguridad tanto de la población como de los profesionales implicados.

Asimismo, el gobierno local mantiene "contacto permanente" con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, trabajando de forma coordinada y siguiendo de cerca la evolución de los acontecimientos.

Del mismo modo, apunta la nota municipal, se permanece atento a las recomendaciones y directrices de los organismos internacionales competentes, entendiendo que "la información rigurosa y actualizada es clave para actuar con responsabilidad y evitar cualquier alarma social innecesaria".

En esa línea argumenta que las decisiones que afectan directamente al municipio "no pueden adoptarse de forma unilateral ni al margen de la institución local".

Para el Ayuntamiento, "la voluntad de colaborar debe ir acompañada de criterios sanitarios sólidos y de una adecuada planificación, especialmente cuando está en juego la seguridad y la tranquilidad de nuestros vecinos y vecinas".

El consistorio recalca también que actuará "con responsabilidad, pero también con firmeza, situando como prioridad la seguridad sanitaria de la población".

En este sentido, exige "transparencia, coordinación efectiva entre administraciones y garantías suficientes ante una situación de esta envergadura".