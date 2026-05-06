El Grupo Anfi recibe el certificado 'Gold Crown Resort 2026' por sus estándares de calidad - CEDIDO POR GRUPO ANFI

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Anfi, con sede en Gran Canaria, ha sido distinguido con el certificado internacional 'Gold Crown Resort 2026', reconocimiento que otorga por Resort Condominiums International (RCI) y que avala los más altos estándares de calidad en la industria vacacional.

Así lo ha informado la compañía hotelera en un comunicado en el que resalta que este galardón la sitúa entre los mejores complejos turísticos del mundo, tras competir con más de 4.000 resorts de un centenar de países.

El director regional de RCI Europa, Ovidio Zapico, ha señalado que este galardón "pone de relieve que la verdadera excelencia turística no sólo se mide en instalaciones, sino en las personas".

"El compromiso del personal, la atención cercana y constante al cliente son los pilares que marcan la diferencia y garantizan experiencias de calidad", insistió.

Mientras, el director de la división hotelera de Anfi, Luis Martínez, ha dicho que no se está hablando de un simple premio, "sino que es el resultado de una labor constante de los trabajadores, basada en la excelencia, el mantenimiento de altos estándares de calidad y la vocación de servicio".

"La fidelización de sus clientes es la premisa fijada en rojo en el calendario, algo que solo es posible "gracias a la implicación y entrega de un equipo humano altamente comprometido", concluyó.