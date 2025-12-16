Grupo CIO rechaza la oferta de Lopesan para comprar el hotel Bahía del Duque y Las Villas (Tenerife)

Archivo - Hotel Bahía del Duque - HOTEL BAHÍA DEL DUQUE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Compañía de las Islas Occidentales (Grupo CIO), propietaria del hotel Bahía del Duque y Las Villas, ambos ubicados en Tenerife, ha comunicado este martes que ha rechazado la oferta de compra realizada por el fondo de inversión Stoneweg Hospitality/Grupo Lopesan.

De este modo, el Grupo CIO da por finalizado el periodo de negociación fijado para la posible venta de los dos establecimientos de referencia en el archipiélago canario, que se inició hace meses con Stoneweg/Lopesan y que contemplaba un acuerdo de exclusividad que finalmente no ha podido concretarse.

El Grupo CIO descarta cualquier otra opción de salida o venta de sus activos y se concentrará en la expansión ya planificada de su colección de hoteles 'The Thais', garantizando su crecimiento y consolidación con la apertura de un nuevo establecimiento que está prevista para dentro de dos años, y que se convertirá en su tercer hotel, detalla en una nota.