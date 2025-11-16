Los grupos sanguíneos A+ y O+ representan al 71% de la población canaria

Los grupos sanguíneos A+ y O+ representan al 71% de la población en Canarias - CONSEJERÍA DE SANIDAD

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos sanguíneos más prevalentes en las islas son el A+ (36%) y el O+ (35%), que representan al 71% de la población canaria. Los menos comunes, por su parte, son el AB-, con un 0,5%, y el B-, con un 2%, según datos de la Consejería de Sanidad en Canarias.

El departamento enfatiza en una nota de prensa la importancia de que la ciudadanía conozca su grupo sanguíneo porque, detrás de "cada gota, existe una clasificación que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte en una transfusión".

En cuanto al donante universal, como es el caso de una persona con O-, esta no tiene ni antígenos A/B ni Rh, por eso puede donar a cualquier otro grupo sanguíneo, aún siendo muy minoritario en las islas, con un 9% por ciento de la población. Por su parte, el grupo A-, con un 7%, es poco frecuente y el grupo sanguíneo AB+, con un 2,5% aún menos.

Además de los grupos sanguíneos que presentan mayores problemas en las transfusiones, existen otros 47 sistemas en los cuales las defensas del receptor pueden reaccionar cuando la sangre recibida es diferente a la suya.

Esta reacción, explican, puede generar problemas de compatibilidad, por ello, es responsabilidad de los bancos de sangre de hospitales y Centro de Transfusiones detectar estas alteraciones y garantizar que la sangre suministrada no cause daño al paciente.

Más allá de los datos científicos, conocer nuestro grupo sanguíneo "no solo es un acto de salud personal, sino también de solidaridad", adverte el Ejecutivo regional, que recuerda que "donar sangre puede significar la diferencia entre la vida y la muerte" para alguien que comparte -o no- el mismo tipo.

COMPATIBILIDAD

Asimismo, detallan, existen dos sistemas fundamentales para determinar la compatibilidad de la sangre: el sistema ABO y el factor Rhesus (Rh).

El primero se basa en la presencia de dos antígenos, A y B, que determinan cuatro grupos: A, B, AB y O. Cada uno posee características únicas que definen quién puede donar o recibir sangre sin riesgo. Por ejemplo, el grupo O es considerado el donante universal, mientras que el AB es el receptor universal, ya que puede recibir de todos los grupos.

En el sistema ABO, el grupo A, puede recibir sangre del grupo A y O; el grupo B puede recibir del B y del O, mientras que el grupo AB, puede recibir sangre de los grupos A, B, AB y O, mientras que el grupo O solo puede recibir de ese mismo grupo. En el lado contrario, el grupo A puede donar a A y AB.

El grupo B puede dar a los grupos B y AB, el grupo AB solo a su mismo grupo y el grupo O a los grupos A,B,AB y O, es por eso que a las personas del grupor negativo O-, se les considera el donante universal porque pueden donar a cualquier grupo, siendo el grupo AB, el conocido como el receptor universal porque recibe de todos.

Por su parte, el sistema Rh añade otra capa de complejidad: la presencia o ausencia del antígeno D. Así, se forman variantes como A+, O- o B+, entre otras. Esta diferencia, aparentemente mínima, puede provocar graves complicaciones, especialmente durante el embarazo, cuando una madre Rh negativa porta un bebé Rh positivo. Para prevenirlo, la medicina moderna utiliza la inmunoglobulina anti-D, un tratamiento que evita la "sensibilización" a este Rh+ evitando el daño al feto y que se obtiene del plasma.

REQUISITOS PARA DONAR

Recuerda Sanidad que para poder ser donante hay que cumplir unos requisitos. Así, es necesario tener entre dieciocho y 65 años --hasta sesenta si es su primera donación--, pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada.

Con el objetivo de resolver cualquier duda, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia cuenta con un teléfono gratuito de atención al donante, el 900 234 061.