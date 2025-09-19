Guaguas Municipales activa este sábado un dispositivo exclusivo para la obra de la OFGC, en el muelle de Las Palmas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Guaguas Municipales activará este sábado, 20 de septiembre, un dispositivo especial y exclusivo con motivo del singular concierto entre contenedores de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) en el muelle de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria.

El espectáculo titulado "En torno a Carmen", forma parte del programa del Temudas Fest 2025, y se realiza en el interior del recinto portuario, por lo que el desplazamiento de los espectadores "se realizará exclusivamente" a través de un servicio de lanzaderas especiales de Guaguas Municipales, incluido en el precio de la entrada, según ha informado la empresa de transportes en nota de prensa.

Las lanzaderas saldrán desde la trasera del centro comercial El Muelle (en el denominado muelle Wilson) y llevarán a los espectadores hasta la terminal de contenedores de Boluda Grupo Marítimo en el muelle de La Luz, lugar en el que se instalará el llamativo escenario para la celebración del evento musical.

El concierto comenzará a las 22.00 horas y, como en ediciones anteriores, la organización prevé la asistencia de más de 3.000 personas.

El primer viaje desde el punto de salida, partirá en dirección al escenario a las 20.45 horas. A partir de ese momento las guaguas llevarán a los espectadores y regresarán vacías para, en un flujo continuo, recoger a más pasajeros en la parada inicial.

Señalan que durante el recorrido, de entre tres y cuatro minutos, no se realizarán paradas intermedias y la presencia de media docena de vehículos articulados, de 18 metros de longitud, "garantizará un servicio puntual y permanente".

Asimismo, tras finalizar el concierto, sobre las 23.15 horas, se activará el dispositivo de evacuación para facilitar el regreso de los espectadores hasta las proximidades del centro comercial El Muelle. Desde ese recinto, ubicado junto al Intercambiador de Santa Catalina, los asistentes podrán seguir haciendo uso de los servicios nocturnos de Guaguas Municipales, que pueden consultar a través de la web corporativa guaguas.com o en la aplicación móvil.