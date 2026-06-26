La Guaira, 'zona cero' del "desastre" en Venezuela: un centenar de edificios derrumbados y toneladas de escombros

June 25, 2026, La Guaira, Venezuela: A ruined building after an earthquake. Two powerful earthquakes measuring 7.2 and 7.5 struck Venezuela on the evening of 24 June, causing at least 32 casualties and over 700 injuries, dozens of buildings destroyed. Met - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estado costero de La Guaira, ubicado a algo menos de 30 kilómetros de Caracas, es la 'zona cero' del "desastre" ocurrido en Venezuela tras los dos terremotos de magnitudes superiores a 7 y que hasta el momento dejan 235 fallecidos y más de 4.300 heridos.

Así lo describe la cónsul de Venezuela en Canarias, María Elizabeth Seijo, quien reconoce que es el estado "más golpeado" y donde se vive una "verdadera tragedia", con un centenar de edificios derrumbados, más de 2.700 familias afectadas y prácticamente ninguna vivienda en condiciones de habitabilidad.

"Lo que es urgente es salvar a esas personas que están entre los escombros. Se está haciendo el mayor esfuerzo posible, hay más de 11.000 rescatistas y ahora con la ayuda que está llegando de fuera va a aumentar muchísimo más. Tenemos mucha esperanza de rescatar más gente con vida", ha comentado en una entrevista concedida a 'Canarias Radio La Autonómica' y recogida por Europa Press.

Ha dicho que ya están en suelo venezolano equipos procedentes de México y República Dominicana y la UME ya está en camino.

Ha insistido en que la situación es "horrible, terrible" pero al mismo tiempo ha pedido "un poquito de calma" a los familiares de las personas que están desaparecidas porque las comunicaciones por teléfono son las mejores.

"Todos estamos despiertos, pendientes del minuto a minuto, acompañando a la gente, porque son toneladas de escombros que cayeron", ha explicado.

Ha indicado que "es imposible" utilizar las viviendas en La Guaira, porque están todas afectadas, y se trata de habilitar alojamientos alternativos para las víctimas.

Para todo el dispositivo de emergencia y la posterior reconstrucción ha resaltado que el Gobierno venezolano ha activado una partida de 200 millones de dólares, va a haber líneas de crédito de los bancos y Estados Unidos ha suspendido parte de las sanciones económicas hasta octubre.

La cónsul ha comentado también que el aeropuerto internacional de Maiquetía está cerrado por los daños de los terremotos y los hospitales colapsaron, de tal forma que los heridos se han derivado a Caracas, tanto a hospitales públicos como clínicas privadas.

Igualmente ha comentado que hay centros de donación adonde se llevan alimentos y agua, principalmente.